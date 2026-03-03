Серия взрывов раздалась над российским городом

03 марта 2026, 23:16

SHOT: Серия взрывов раздалась над Волгоградом, ПВО сбивает БПЛА на подлете к городу

Фото: iStock/Krit Suppaudom

Над Волгоградом прогремела серия взрывов — система противовоздушной обороны отражает атаку беспилотников ВСУ. Об этом пишет Telegram-канале SHOT со ссылкой на очевидцев.