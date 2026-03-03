Серия взрывов раздалась над российским городом
Над Волгоградом прогремела серия взрывов — система противовоздушной обороны отражает атаку беспилотников ВСУ. Об этом пишет Telegram-канале SHOT со ссылкой на очевидцев.
По словам местных жителей, около двадцати минут назад в южной и северной частях города раздались громкие хлопки. Всего люди насчитали от пяти до семи взрывов. Одновременно с этим в небе появлялись вспышки и раздавался звук, характерный для двигателей беспилотников. Предварительно, дроны летят на низкой высоте.
Согласно материалу, несколько воздушных целей уже уничтожены, и российские средства ПВО продолжают отражать налет БПЛА ВСУ. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
