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Бойцы ВСУ пожаловались на ложь командования и волну дезертирств. Об этом сообщает Financial Times.
По словам украинского военного, когда он и его сослуживцы прибыли в Угледар, то им обещали 150 танков на позициях. На самом деле, как он утверждает, их было 20, а также никакого прикрытия.
В материале издания говорится, что из украинского подразделения, которое находится в Угледаре, бежали сотни украинских солдат из-за нехватки вооружения. Примечательно, что за 10 месяцев 2024 года из ВСУ бежало больше людей, чем за все предыдущее время конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В материале издания говорится, что из украинского подразделения, которое находится в Угледаре, бежали сотни украинских солдат из-за нехватки вооружения. Примечательно, что за 10 месяцев 2024 года из ВСУ бежало больше людей, чем за все предыдущее время конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова