Севастополь под атакой: беспилотники с металлическими шариками угрожают жителям
Ночью украинские войска нанесли удар по Севастополю с помощью беспилотников, начиненных металлическими шариками.
Губернатор Михаил Развожаев сообщил о трагических последствиях в своем Telegram-канале. По его словам, погиб 30-летний мужчина, а 90-летняя женщина получила ранения. Глава города отметил, что противник пытался атаковать Севастополь всю ночь, но силы ПВО и Черноморского флота успешно отражали атаки. В общей сложности сбили более 26 беспилотников. Ситуация в регионе остается напряженной, местные власти продолжают следить за развитием событий.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
