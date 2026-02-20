Севастополь под атакой: беспилотники с металлическими шариками угрожают жителям

20 февраля 2026, 10:10

ВСУ атаковали Севастополь беспилотниками, начиненными металлическими шариками

Фото: iStock/Anna Pismenskova

Ночью украинские войска нанесли удар по Севастополю с помощью беспилотников, начиненных металлическими шариками.