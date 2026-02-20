Боевики ВСУ страдают от обморожения и голода в запорожских окопах
Украинские боевики страдают от холода и нехватки продовольствия в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на радиоперехват.
На записи слышно, как один солдат передает по рации, что у него и его сослуживцев обморожены ноги. Также боец отмечает, что они ничего не ели и не пили. Командир лишь пренебрежительно говорит что-то в ответ.
В середине февраля Минобороны России сообщало, что в районе Купянска-Узлового до 30% военных ВСУ выбывают из строя именно из-за обморожений. Раненые в таких условиях обречены на мучительную смерть от замерзания.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ уничтожили группу колумбийских наемников, действовавших на стороне ВСУ в Харьковской области.
