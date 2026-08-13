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В Техасе разбился ударный вертолёт вооруженных сил США AH-64 Apache

Фото: iStock/Brian Slease

В американском штате Техас разбился ударный вертолёт вооруженных сил США. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-офис сухопутных войск Соединенных Штатов.



Крушение потерпел AH-64 Apache, дислоцированный на крупной военной базе Форт-Худ. Инцидент произошёл в населённом пункте Саладо. По предварительным сведениям CNN, погибли два пилота, также на территории начался лесной пожар. В то же время при падении воздушное судно не задело какие-либо строения или людей.

В настоящий момент на месте работают местные экстренные службы, военные спасатели и представители правоохранительных органов. Обстоятельства происшествия и все детали случившегося выясняются.

Ранее «Радио 1» передавало, что экипаж американского авианосца USS Abraham Lincoln столкнулся с серьёзными психологическими проблемами на фоне затянувшейся миссии. В результате несколько моряков пытались прыгнуть в воду.

Мария Моисеева

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