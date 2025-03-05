«Северный ветер»: ВСУ пытаются усилить группировку в Курской области

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Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) перебрасывает дополнительные резервы в Курскую область. Тем самым противник пытается усилить группировку войск на территории российского региона.
Об этом сообщается в публикации связанного с группировкой ВС РФ «Север» телеграм-канала «Северный ветер». По информации авторов канала, в районе Суджи противник бросает в бой недавно заключивших контракты 18-летних новобранцев.
На юге Суджанского района российская морская пехота продвигается по приграничным лесополосам, перерезая все пути снабжения гарнизонов противника на оккупированных территориях. Подразделения ВДВ РФ продолжают наступление в лесах на границе Курской и Сумской областей. Бои идут также в окрестностях села Лебедевка.
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«ВСУ не прекращают попыток усилить свою группировку новым "мобилизованным мясом". <...> Никто из них не получит обещанных выплат от киевского режима — в лучшем случае их ждет бесплатное надгробие», — отмечается в публикации.
На юге Суджанского района российская морская пехота продвигается по приграничным лесополосам, перерезая все пути снабжения гарнизонов противника на оккупированных территориях. Подразделения ВДВ РФ продолжают наступление в лесах на границе Курской и Сумской областей. Бои идут также в окрестностях села Лебедевка.
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Александр Бойцов