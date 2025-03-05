ВС РФ держат под огневым контролем основную часть логистики ВСУ в Белогоровке

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Российские военные держат под огневым контролем основную часть логистики ВСУ в Белогоровке. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе улучшения тактического положения наших войск в Белогоровке и ее окрестностях под огневой контроль ВС РФ взяты все дороги и большая часть троп, ведущих в населенный пункт», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
Он пояснил, что по этим дорогам боевики ВСУ осуществляют поставки вооружения и проводят ротацию.
По словам эксперта, из-за огневого контроля основной части логистики противника в Белогоровке у ВСУ значительно возросли потери, а украинское командование не может в полной мере вести боевые действия.
Марочко добавил, что российские бойцы круглосуточно следят за обстановкой и готовы оперативно отреагировать на любые изменения.
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Элина Позднякова