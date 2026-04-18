18 апреля 2026, 08:36

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинское командование перебросило в Волчанский район Харьковской области подразделения 214-й отдельной штурмовой бригады «ОПФОР», сформированной американскими инструкторами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





Указанное соединение, созданное в 2016 году, обычно выполняет роль условного противника на учениях ВСУ, однако в критические моменты его отправляют на разные участки фронта.

«Противник перебросил из тыловых районов в Волчанский штурмовые подразделения 214-й ОШБ (отдельной штурмовой бригады. — «Газета») «ОПФОР», — сказал собеседник агентства.