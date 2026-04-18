Сформированную инструкторами из США бригаду ВСУ перебросили под Волчанск
Украинское командование перебросило в Волчанский район Харьковской области подразделения 214-й отдельной штурмовой бригады «ОПФОР», сформированной американскими инструкторами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Указанное соединение, созданное в 2016 году, обычно выполняет роль условного противника на учениях ВСУ, однако в критические моменты его отправляют на разные участки фронта.
«Противник перебросил из тыловых районов в Волчанский штурмовые подразделения 214-й ОШБ (отдельной штурмовой бригады. — «Газета») «ОПФОР», — сказал собеседник агентства.На этом направлении действуют группировки войск «Запад» и «Север». За неделю в зоне их ответственности противник потерял более 2280 военнослужащих, сотни единиц техники и десятки складов боеприпасов.