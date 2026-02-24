«Шаг за шагом»: В Госдуме отметили прогресс на переговорах в Женеве
Депутат Чепа: На переговорах по Украине заметен прогресс
В переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине заметен прогресс, несмотря на сопротивление со стороны Киева. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Депутат обратил внимание на возросшую активность представителей ЕС на встрече в Швейцарии, чего не было во время переговоров в ОАЭ. Это может быть связано с координацией позиций Киева и Брюсселя, предположил Чепа.
«Прогресс, конечно, есть, процесс идет шаг за шагом. Есть очень серьезное сопротивление этому со стороны украинской делегации, но это рабочие процессы», — сказал депутат в разговоре с «Известиями».
Тем временем Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CBC, что конфликт не получится урегулировать без диалога с Россией, пишет Москва 24. Так, лидер киевского режима был вынужден признать важность переговоров с Москвой, отметив, что без этого боевые действия не прекратятся.
До этого Зеленский также заявлял, что Россия и Украина находятся в «начале конца» текущего конфликта. Тем не менее он считает, что прекращение огня без четких гарантий безопасности будет нести в себе большие риски.