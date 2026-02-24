«Шаг за шагом»: В Госдуме отметили прогресс на переговорах в Женеве

24 февраля 2026, 17:19

Депутат Чепа: На переговорах по Украине заметен прогресс

Фото: iStock/FabrikaCr

В переговорном процессе по урегулированию конфликта на Украине заметен прогресс, несмотря на сопротивление со стороны Киева. Такое мнение выразил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





Депутат обратил внимание на возросшую активность представителей ЕС на встрече в Швейцарии, чего не было во время переговоров в ОАЭ. Это может быть связано с координацией позиций Киева и Брюсселя, предположил Чепа.





«Прогресс, конечно, есть, процесс идет шаг за шагом. Есть очень серьезное сопротивление этому со стороны украинской делегации, но это рабочие процессы», — сказал депутат в разговоре с «Известиями».