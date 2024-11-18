Шансов выжить не было: о чем не успела рассказать убитая под Курском журналистка Кузнецова, видео удара ВСУ

Юлия Кузнецова (Фото: соцсети)
17 ноября в Курской области ВСУ нанесли удар по гражданскому транспорту. В одном из автомобилей, попавших под атаку, находилась 34-летняя Юлия Кузнецова, редактор «Народной газеты». Вместе с ней в машине были верстальщик издания и участковый, который их сопровождал. Травмы женщины оказались смертельными, остальным удалось выжить. О деталях происшествия расскажет «Радио 1».
ВСУ ударили по гражданскому автомобилю, погибла журналистка
«Народная газета» издавалась в Большесолдатском районе Курской области, практически на границе с Украиной. Юлия вместе с семьей переехала в Курск в поисках безопасности, но не оставила свою работу. Издание продолжало выходить, публикуя репортажи о жизни местных жителей и событиях в районе. Однако архив газеты остался в редакции и был необходим для дальнейшей работы. Поэтому 17 ноября Юлия решила рискнуть и отправиться в опасную поездку, чтобы на месте увидеть, что происходит в селах и деревнях на границе.
Последнее сообщение от Юлии в социальных сетях было опубликовано рано утром, а уже к вечеру ее родственники сообщили о трагической новости — Юлия погибла.
Журналистка хотела рассказать об обстановке в регионе
Губернатор Курской области Алексей Смирнов подтвердил, что Юлия Кузнецова погибла в результате удара украинского дрона по легковому автомобилю.
«Она вывозила архивные материалы редакции и собиралась рассказать землякам о ситуации в районе. Выражаю свои искренние соболезнования родным, близким и коллегам Юлии Николаевны Кузнецовой», — отметил он.
Юлия Кузнецова (Фото: соцсети)
У Кузнецовой остались несовершеннолетние дети
У Юлии остались муж и двое маленьких детей — 12-летний сын и 8-летняя дочь.
«Ее семья проживает в Курске, они обычные переселенцы, как и многие жители приграничных районов, снимающие квартиру», — рассказала председатель Курского регионального отделения «Союза журналистов» Ольга Болдырева в интервью для «КП – Курск».
Юлия Кузнецова была назначена главным редактором «Народной газеты» лишь недавно — летом 2024 года, а с июля 2023 года исполняла обязанности редактора. Она работала в этом издании с 2008 года. На момент ее смерти у нее не было заместителя, так как вакансия оставалась открытой. Юлия самостоятельно готовила материалы для социальных сетей и газеты.
Ранее Кузнецова уже попадала под обстрел ВСУ
Супруг Юлии Кузнецовой Юрий сообщил изданию RT, что в августе они с женой уже попадали под обстрел ВСУ, но тогда всё обошлось.
«В этот раз я жену не отговаривал: знал, что если она решила, то всё равно поедет. Она была очень настойчивой во всём, что касалось работы», — рассказал Юрий.
По словам супруга погибшей, у Кузнецовой не было шансов выжить, так как дрон ВСУ атаковал заднюю часть автомобиля, где как раз сидела журналистка.
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