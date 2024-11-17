Появились подробности о погибшей при атаке ВСУ журналистке Кузнецовой

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Погибшей при атаке ВСУ журналистке Юлии Кузнецовой было 34 года, проинформировал Телеграм-канал WarGonzo.
У главного редактора «Народной газеты» осталась дочь. В издании она работала с 2008 года.
17 ноября 2024 года губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём Телеграм-канале сообщил о смерти журналистки Юдии Кузнецовой. Она погибла в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Главред «Народной газеты» была в легковой машине, по которой ударил дрон. Юлия Кузнецова вывозила архивные дела редакции и хотела в своём новом материале рассказать землякам об обстановке в районе.
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«Девушка активно поддерживала своих земляков и воинов на СВО, верила в победу армии России», — сообщали в публикации Телеграм-канала.
17 ноября 2024 года губернатор Курской области Алексей Смирнов в своём Телеграм-канале сообщил о смерти журналистки Юдии Кузнецовой. Она погибла в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины. Главред «Народной газеты» была в легковой машине, по которой ударил дрон. Юлия Кузнецова вывозила архивные дела редакции и хотела в своём новом материале рассказать землякам об обстановке в районе.
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Ольга Енгалычева