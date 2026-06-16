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Девятилетний ученик гонялся за учительницей с мачете после замечания

Mothership: школьный сторож спас учительницу в Таиланде от ученика с мачете
Фото: istockphoto/anna avdeeva

В Таиланде школьный охранник защитил учительницу от ученика с мачете. Об этом информирует портал Mothership.



Инцидент произошёл 12 июня в городе Саконнакхон. Внимание к случившемуся привлекла видеозапись, появившаяся в сети. На кадрах видно, как женщина в панике убегает от мальчика в школьной форме, который преследует её с оружием в руках.

По данным СМИ, конфликт начался с ссоры между школьниками. Классный руководитель разняла драчунов и сделала замечание зачинщику. Ребёнок отреагировал агрессивно, накричал на педагога, после чего его отправили домой и уведомили родителей.

Однако мальчик вскоре вернулся в школу уже с мачете и попытался напасть на учительницу. Женщина стала звать на помощь. Спасти её удалось школьному сторожу: мужчина переключил внимание ребёнка на себя и убедил его отдать орудие преступления.

В ходе разбирательства выяснилось, что у ученика ранее уже были проблемы с поведением — он угрожал одноклассникам и вымогал у них деньги. Ситуация заинтересовала местные власти. В ближайшее время в школу направят группу психологов и социальных работников для оценки обстановки, а также проведут беседу с родителями агрессивного ребёнка.

Никита Кротов

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