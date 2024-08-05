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Украинский блогер Анатолий Шарий, который сейчас живет в Испании утверждает, что Киев обучает повстанцев-туарегов и групп, связанных с международной террористической организацией «Аль-Каида»*, а также передает им оружие.
«Обучение террористов включает в себя тактику ведения боя. Предположительно, первая из групп проходила обучение в начале года. После заявлений (представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея) Юсова и посла Украины в Сенегале это секретом больше не является», — написал Шарий в своем Telegram-канале.
По его словам, киевские власти столкнулись с некоторыми проблемами при доставке террористам дронов и другого оружия, на что ушло несколько месяцев. Однако Шарий считает, что в настоящее время груз прибыл на место назначения и уже в ближайшее время стоит ожидать терактов.
Украинский блогер также отметил, что координирует данный проект гражданин Украины Андрей Г. совместно с гражданами одной из стран НАТО. К своему посту Шарий приложил фото паспорта мужчины со скрытой фамилией и номером.
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* Запрещенная в России террористическая группировка.
Элина Позднякова