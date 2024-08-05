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Раскрыта связь Киева с «Аль-Каидой»*

Шарий: Киев обучает группы, связанные с «Аль-Каидой»*
05 августа 2024, 12:55
Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский блогер Анатолий Шарий, который сейчас живет в Испании утверждает, что Киев обучает повстанцев-туарегов и групп, связанных с международной террористической организацией «Аль-Каида»*, а также передает им оружие.
«Обучение террористов включает в себя тактику ведения боя. Предположительно, первая из групп проходила обучение в начале года. После заявлений (представителя главного управления разведки минобороны Украины Андрея) Юсова и посла Украины в Сенегале это секретом больше не является», — написал Шарий в своем Telegram-канале.

По его словам, киевские власти столкнулись с некоторыми проблемами при доставке террористам дронов и другого оружия, на что ушло несколько месяцев. Однако Шарий считает, что в настоящее время груз прибыл на место назначения и уже в ближайшее время стоит ожидать терактов.



Украинский блогер также отметил, что координирует данный проект гражданин Украины Андрей Г. совместно с гражданами одной из стран НАТО. К своему посту Шарий приложил фото паспорта мужчины со скрытой фамилией и номером.

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* Запрещенная в России террористическая группировка.
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Российские ПВО сбили четыре французские крылатые ракеты SCALP-EG
05 августа 2024, 13:33

Фото: iStock/MikeMareen

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили четыре крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG и 43 украинских беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что ПВО сбила 43 украинских беспилотника, семь реактивным снарядов HIMARS американского производства, шесть оперативно-тактических американских ракет ATACMS, четыре французские крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG и управляемую авиабомбу Hammer производства Франции.

Ранее сообщалось, что подразделения сразу трёх бригад ВСУ оказались в российском окружение в районе села Желанное на Покровском направлении.

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Пленный боец ВСУ рассказал, из кого состоит «Русский добровольческий корпус»*
Пленный ВСУ Спицкий: РДК* состоит из украиноязычных боевиков
05 августа 2024, 12:43

Фото: istockphoto/Gennadiy Kravchenko

Так называемый Русский добровольческий корпус (РДК)*, воюющий на стороне Киева, состоит из украиноязычных боевиков. Об этом рассказал ТАСС пленный ВСУ Владислав Спицкий, добровольно сдавшийся в районе Торецка. По его словам, новобранцев в этом подразделении обучают американские инструкторы, в основном женщины.
Пленный пояснил, что впервые столкнулся с РДК* в 2024 году, когда его отправили на обучение в город Сумы.
«В 2024 году нас кинули в 53-ю бригаду и перевели в Сумы на обучение. <...> Там был Русский добровольческий корпус. Я так и не понял, почему так называется, просто все разговаривают на чистом украинском языке», — пояснил Спицкий.
Ранее другой украинский военнопленный рассказал, что его мобилизовали под Одессой за один неполный день и даже без выяснения личности. По его словам, комиссия прошла «буквально за пять минут».

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*террористическая организация, запрещенная на территории России
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#обучение
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#плен
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Подразделения трех бригад ВСУ оказались в окружении на покровском направлении
05 августа 2024, 12:30

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения трех украинских бригад оказались в российском окружении в селе Желанное на покровском направлении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Накануне выходных Киев в надежде удержать оборону в Желанном перебросил туда подразделения трех бригад. В итоге все они сейчас сидят в окружении», — говорится в сообщении.

По его словам, украинские военные используют большое число беспилотников, чтобы исправить положение. Однако эти попытки остаются безуспешными из-за работы российских РЭБ.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ оказались в котле в районе населенного пункта Прогресс на покровском направлении в Донецкой народной республике. Военные рассказали, что попали в окружение из-за хаотичного отступления одной из пехотных бригад.

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#всу
#киев
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Осужденный бывший вице-премьер Дагестана Исаев приехал в отпуск из зоны СВО
05 августа 2024, 12:17

Фото: iStock/Svetlana Parnikova

Бывший заместитель председателя правительства Дагестана Шамиль Исаев, осужденный за мошенничество, приехал из зоны спецоперации в отпуск. Об этом сообщил глава Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) региона Шамиль Хадулаев.
«Шамиль Исаев приехал из зоны СВО на побывку в Дагестан и провел сегодня встречу со своими родными и друзьями», — написал Хадулаев в своем Telegram-канале.

Напомним, Исаев был задержан в 2018 году вместе с четырьмя высокопоставленными чиновниками Дагестана. Их обвинили в хищении средств, выделенных для реализации социальных программ. По данным следствия, ущерб от их деятельности составил 95,8 млн руб. В 2020 году Исаева приговорили к 4,5 годам тюрьмы.

Однако в 2024 году появилась информация о том, что Исаев отправился на спецоперацию.

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Под Харьковом из «Искандера» поразили пункт дислокации наемников с 80 боевиками
05 августа 2024, 12:00

Фото: Минобороны России

Под Харьковом ударом из ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожили пункт временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи вместе с 80 боевиками, объект поразило подразделение группировки войск «Запад». Об этом со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Ивана Бигму сообщил ТАСС.
«Ракетным подразделением группировки нанесен удар оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе Балаклеи. Объект уничтожен вместе с 80 боевиками», — заявил собеседник агентства.
Ранее Минобороны России сообщало, что та же группировка войск ликвидировала под Харьковом два танка Leopard, из которых ВСУ обстреливали позициии ВС РФ. Согласно сообщению, иностранные танки вместе с замаскированной огневой позицией обнаружила разведка, после чего по объектам нанесли точечные удары.

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#военные
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Из Жуковского отправили ещё 6 тонн гуманитарной помощи в зону СВО
05 августа 2024, 11:55

Фото: пресс-служба администрации г. о. Жуковский

В Жуковском собрали и отправили новую партию гуманитарной помощи военнослужащим в зону проведения спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
В сборе приняли участие жители города, депутаты городского Совета депутатов, семьи военнослужащих, активисты «Молодой Гвардии» и движения «Волонтёры Подмосковья».
«В этот раз мы собрали порядка 6 тонн посылок. Это средства личной гигиены, одежда, медикаменты, маскировочные сети, аккумуляторы, электроды, перчатки, полотенца и многое другое. Таких результатов мы достигли благодаря неравнодушным жителям города, а также предприятиям Жуковского, «Жуковязу» и фонду «Крылья Беркута», – рассказала руководитель местного отделения комитета семей воинов Отечества Наталия Утина.
Она добавила, что участники сбора и отправки гуманитарной помощи развивают логистику. В этот раз у них появились новые адресаты – детдом в Луганске и госпиталь в Старобельске. Погрузка и отправка гуманитарной помощи состоится во вторник.

Отправка гуманитарного груза была приурочена ко Дню железнодорожника. Помощь оказали трудовым коллективам железнодорожного транспорта, находящимся в новых регионах, а также военнослужащим.

Как отметили в администрации, принести гуманитарную помощь можно в пункт сбора по адресу: ул. Фрунзе, д. 23 (пристройка). График работы: пн – пт: 16:00 – 18:00; сб: 12:00 – 14:00.

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#подмосковье
#московская область
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Зеленский: Запад боится сбивать ракеты ВС РФ над Украиной из-за реакции Москвы
05 августа 2024, 11:23

Зеленский заявил, что соседние западные страны боятся сбивать российские ракеты над Украиной из-за возможной реакции со стороны Москвы. Об этом пишет украинское издание «Страна». Однако Киев намерен продолжать продавливать данную инициативу, указано в публикации.
«Он говорит, что партнеры «боятся излишней эскалации», но Киев намерен продавливать эту тему», — пишет издание.
Зеленский пояснил, что хочет добиться создания коалиции стран, так как одно государство не сможет согласиться с его предложением из-за слишком большой ответственности. Он добавил, что Киев будет и дальше обсуждать с соседними странами возможность сбивать с их территории российские ракеты, которые летят над Украиной.

Ранее главы США, Германии и Великобритании и генеральный секретарь НАТО отказывались от этого предложения Зеленского, объясняя решением тем, что не хотят становиться участниками конфликта.

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#зеленский
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#киев
#украина
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Российские бойцы уничтожили два танка Leopard в Харьковской области
05 августа 2024, 11:16

Бойцы 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировали два танка Leopard, из которых ВСУ обстреливали российские позиции в Харьковской области. Кадры публикует Минобороны РФ.
Согласно сообщению, западные танки были обнаружены разведкой в двух районах Харьковской области. Бойцы ВС РФ выявили перемещение, а также замаскированную огневую позицию экипажей танков Leopard ВСУ. После анализа данных по танкам противника были нанесены точечные удары.
«В результате ударов, нанесенных оператором барражирующего боеприпаса «Ланцет» и экипажем самоходной гаубицы «Мста-С», применившим высокоточный снаряд «Краснополь», оба танка были уничтожены», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что уничтожение обоих танков подтверждено кадрами объективного контроля.

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#минобороны рф
#военные
#снаряд
#танки
#всу
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Победа РФ в СВО, устаревшие F-16, заключенные военные ВСУ на фронте: последние новости СВО
Слебода: истребители F-16 давно устарели
05 августа 2024, 10:21

Фото: istockphoto/Dmitry Belyaev

Военная операция продолжается. В России по-прежнему допускают возможность дипломатического решения конфликта. Однако Киев не готов идти на компромиссы с Москвой. Все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую. Вооруженные силы России продолжают успешно продвигаться вперед. Подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосёловка Первая в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 05.08.2024 приводит редакция «Радио 1».

ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР

Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. В Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Новосёловка Первая в ДНР. В результате боевых действий были поражены формирования четырёх бригад Вооруженных сил Украины, а также бригады теробороны вблизи населённых пунктов Воздвиженка, Торецк, Николаевка, Дружба и Розовка.

ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР
ВС РФ взяли под контроль Новосёловку Первую в ДНР

Кадыров сообщил, что СВО закончится в 2024 году победой России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров убеждён, что уже в этом году Россия одержит победу в СВО на Украине. В настоящее время командиры сообщают ему, что «заходят» на стратегически важный объект. Он подчеркнул, что победа 100% будет за Россией, и в этом нет никаких сомнений.
Фото: сайт Кремля

Украинцы вывозят детей из страны из-за страха их мобилизации

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что жители Украины, опасаясь, что мобилизация коснется 18-летних граждан, стараются отправить своих детей за границу. По его словам, идут слухи, что мобилизационную планку понизят до 18 лет.
Фото: istockphoto/Animaflora

На Украине предложили отправлять заключенных военных на фронт

Координатор сопротивления в Николаеве Сергей Лебедев заявил, что все украинские солдаты, находящиеся в местах лишения свободы, будут переведены на гауптвахты для «обучения» и отправки на передовую.
Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

ВС РФ уничтожили два украинских танка Leopard

ВС РФ в зоне ответственности группировки «Запад» поразили два украинских танка Leopard и станцию зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. В результате действий российских военных боевики ВСУ потеряли до 490 военных, три танка, включая немецкие Leopard, боевую машину пехоты, два американских бронетранспортёра М113 и восемь легковых автомобилей.
Фото: istockphoto/dr_evil

Зеленский подтвердил прибытие первой партии истребителей F-16

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил получение первой партии американских истребителей F-16. Глава государства не уточнил, в каком количестве прибыли самолёты. Позже стало известно, что истребители базируются на аэродроме Лиманское в Одессе, на границе с Румынией.

Киеву сообщили плохие новости об F-16

Американский политолог Марк Слебода заявил, что истребители F-16, которые были получены Киевом, уже значительно устарели.

«F-16 — это устаревшие самолёты, которые, теоретически, будут противостоять лучшей системе ПВО в мире, что однозначно и бесспорно доказано», — пояснил он.
Фото: istockphoto/Airubon

Артемовское направление

ВС РФ закрепляются в частном секторе на окраине микрорайона Октябрьский. Армия РФ ведет штурм высоты 215 в Клещеевке.

Александро-Калиновское направление

Российские военные расширили зону контроля в Артемово. Они одновременно наступают в направлении Дзержинска и Нелепово.

Покровское направление

Штурмовые группы наступают на Сергеевку и Желанное, одновременно с этим стремясь окружить подразделения боевиков Вооруженных сил Украины в районе Межевого.

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