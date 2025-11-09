Шатдаун в США заморозил поставки оружия в ВСУ
Временная приостановка работы правительства США (шатдаун) заморозила отправку вооружений союзникам по НАТО, часть которых предназначалась для дальнейшей передачи Украине.
Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники в Госдепе. В нем утверждают о задержке поставок американского оружия на сумму $5 млрд.
В списке значатся ракеты класса «воздух — воздух» AMRAAM, противоракетные боевые системы Aegis и реактивные системы залпового огня HIMARS, которые должны были получить Дания, Хорватия и Польша.
Отмечается, что причиной задержек стало то, что почти три четверти сотрудников Госдепартамента, отвечавших за организацию поставок, отправили в неоплачиваемый отпуск из‑за шатдауна.
Официально деятельность правительства США приостановили с 1 октября.
Читайте также: