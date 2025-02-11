Шеф Пентагона высказался об отправке военных на Украину

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США не планируют направлять военных на Украину. Об этом сообщил журналистам министр обороны США Пит Хегсет, передает РИА Новости.
По его словам, действующая американская администрация «намерена обеспечить скорое заключение мирного соглашения» на Украине. После разрешения ситуации на Украине Вашингтон закончит переоценку развертывания своих сил в мире, заключил глава Пентагона.
До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова