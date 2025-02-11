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Шеф Пентагона высказался об отправке военных на Украину

Шеф Пентагона Хегсет: США не планируют направлять военных на Украину
Фото: iStock/Im Yeongsik

Фото: iStock/Im Yeongsik

США не планируют направлять военных на Украину. Об этом сообщил журналистам министр обороны США Пит Хегсет, передает РИА Новости.
По его словам, действующая американская администрация «намерена обеспечить скорое заключение мирного соглашения» на Украине. После разрешения ситуации на Украине Вашингтон закончит переоценку развертывания своих сил в мире, заключил глава Пентагона.

До этого американский лидер Дональд Трамп сообщил о значительном прогрессе в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В МИД РФ обвинили Зеленского в попытке скрыть масштабы катастрофы ВСУ
Захарова: Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ в Курской области
11 февраля 2025, 21:09

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский пытается скрыть масштабы катастрофы ВСУ на курском направлении. Об этом в личном Telegram-канале высказалась дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«В Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора. Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», — сказано в публикации.
Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ отреагировала на слова главаря киевского режима о том, что Украина предложит России обменяться территориями, отказавшись от удерживаемых ВСУ земель под Курском.

Украина вторглась в Курскую область 6 августа 2024 года.

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У Зеленского вызвал смех вопрос о роли Байдена в конфликте на Украине
Зеленский посмеялся, заявив, что роль Байдена в конфликте сложно оценить
11 февраля 2025, 20:52

Владимир Зеленский

У Владимира Зеленского вызвал смех вопрос о роли экс-президента США Джо Байдена в истории и в украинском конфликте. Об этом пишет издание The Guardian.
«Сегодня трудно все это охарактеризовать, потому что мы не знаем всего. Позже мы узнаем, мы будем знать все», — сказал главарь киевского режима.
Кроме того, украинский политик подчеркнул, что в настоящее время роль Байдена в украинском конфликте «сложно оценить». Зеленский раскритиковал шаги бывшего хозяина Белого дома до начала боевых действий, но выразил благодарность за помощь.

На фоне российской спецоперации в Донбассе страны коллективного Запада стали помогать Украине, однако украинское руководство периодически выражало недовольство, требуя все больше поддержки от союзников.

Ранее сообщалось, что сказал Зеленский об армии России.

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SHOT: ВС РФ сорвали ротацию ВСУ под Харьковом ракетным ударом
11 февраля 2025, 20:14

Фото: istockphoto/zim286

Ротацию украинских боевиков сорвали российские военнослужащие в Харьковской области. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации журналистов, ВСУ хотели стянуть войска к переправе Купянск — Узловой для попытки замедления ВС РФ. Бойцы российской армии применили ракету Х-38.

На момент написания заметки подтверждения от МО РФ не поступало.

Перед этим Владимир Зеленский отмечал, что европейские миротворцы не смогут превзойти российскую армию.

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что киевский режим осуществлял геноцид мирных граждан Донбасса в течение восьми лет.

Российская сторона предлагала завершить конфликт в июне 2024 года, однако украинское руководство ввело войска на территорию Курской области.

Ранее Владимир Зеленский высказался о Курской области.

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Зеленский сделал неожиданное заявление о ВС РФ
Зеленский: миротворцы Европы не превзойдут ВС РФ
11 февраля 2025, 19:53

Владимир Зеленский

Миротворцы Европы не превзойдут ВС РФ, заявил The Guardian Владимир Зеленский. Таким образом главарь киевского режима оценил идею президента Франции Эммануэля Макрона об отправке миротворцев на Украину.
«Что касается идеи Эммануэля, то если это часть [гарантии безопасности], то да, если будет 100-150 тысяч европейских солдат, то да. Но даже тогда мы не будем на том же уровне войск, что и российская армия, которая нам противостоит», — сказал Зеленский.
Как отметили обозреватели, Европа далека от согласия разместить подразделения на украинской территории, а по словам Зеленского, более мягкая миротворческая миссия не будет работать.

Ранее глава американского Минобороны Пит Хегсет оценил возможность отправки военных на Украину.

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«Обменяем одну территорию на другую»: Зеленский пояснил, зачем ему нужна Курская область
Зеленский хочет использовать Курскую область для обмена территориями
11 февраля 2025, 19:09

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что планирует обменять удерживаемую ВСУ часть Курской области на потерянные украинские территории в ходе ожидаемых мирных переговорах. Об этом он рассказал в интервью The Guardian.
«Мы обменяем одну территорию на другую», — сказал Зеленский.

При этом он еще пока не решил, какую именно утерянную Украиной территорию будет требовать взамен.

«Не знаю, посмотрим. Но все наши территории важны, приоритета нет», — уточнил он.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас пребывает в СИЗО по подозрению в госизмене, заявлял, что Зеленский попытается сорвать урегулирование украинского конфликта в ходе конференции по безопасности в Мюнхене., которая будет проходить с 14 по 16 февраля.

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