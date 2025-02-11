В Раде раскрыли, чем обернется отказ Украины от условий Трампа

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Отказ Владимира Зеленского пойти на условия президента США Дональда Трампа, которые ему представят вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и спецпредставитель по Украине Кит Келлог, приведет обернется для Украины катастрофой. В этом уверен оппозиционно настроенный депутат Верховной рады Александр Дубинский.
11 февраля Трамп заявил, что Келлог намерен вскоре посетить Украину.
При этом он подчеркнул, что перемирие не устроит ни Москву, ни Вашингтон. Политик предположил, что американская сторона будет настаивать на отмене украинского постановления о запрете переговоров с Россией, а после потребует создать переговорную группу, которая должна будет разработать план урегулирования конфликта с директивами от спикера Рады.
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«Величайшему лидеру донесут условия, на которых Штаты будут дальше поддерживать Украину. Отказ — передача решения вопроса Европе, что приведет к катастрофе в самый короткий период, а также еще одной попытке переезда правительства во Львов. Согласие открывает двери для приезда Келлога с перечнем условий, на которые придется пойти», — написал Дубинский в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что перемирие не устроит ни Москву, ни Вашингтон. Политик предположил, что американская сторона будет настаивать на отмене украинского постановления о запрете переговоров с Россией, а после потребует создать переговорную группу, которая должна будет разработать план урегулирования конфликта с директивами от спикера Рады.
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Элина Позднякова