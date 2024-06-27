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Шесть батальонов ВСУ отказались идти в атаку

Экс-советник Киева Арестович*: власти Украины теряют лояльность ВСУ
27 июня 2024, 10:30
Фото: IStock/Irina Piskova

Фото: IStock/Irina Piskova

На Украине шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу, просто смотря на то, как их сослуживцы несут потери. Об этом рассказал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.
«Я далеко не склонен… записывать их в трусы, уклонисты, негодяи и так далее. Люди просто теряют лояльность», — сказал он.

Арестович* заявил, что это далеко не единичный подобный случай. При этом не уточняется, какой именно батальон неповиновался приказу и на каком участке фронта.



Ранее стало известно, что в армии ВСУ офицеры подвергаются наказаниям за отказ выполнять неадекватные приказы командования. Их избивают, оскорбляют и освобождают от должностей, сообщает издание The Washington Post.

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