Шесть батальонов ВСУ отказались идти в атаку

На Украине шесть батальонов ВСУ отказались выполнять боевую задачу, просто смотря на то, как их сослуживцы несут потери. Об этом рассказал экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович* в беседе с украинским журналистом Василием Головановым.