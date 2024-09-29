Шесть мирных жителей, включая ребёнка, пострадали при украинских обстрелах ДНР

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Шесть мирных жителей, включая ребёнка, пострадали при украинских обстрелах Донецкой Народной Республики (ДНР) в воскресенье. Об этом глава региона Денис Пушилин сообщил в своём Telegram-канале.
Отмечается, что ВСУ использовали ствольную артиллерию для нанесения удара по Петровскому району Донецка. В результате этих ударов получил ранения мальчик 2012 года рождения.
Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
По словам Пушилина, украинские войска осуществили 35 вооружённых атак и выпустили свыше 90 боеприпасов. Для атаки в воскресенье они использовали ствольную артиллерию 155-миллиметрового калибра, в том числе и кассетного типа, а также один ударный беспилотник.
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Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.
По словам Пушилина, украинские войска осуществили 35 вооружённых атак и выпустили свыше 90 боеприпасов. Для атаки в воскресенье они использовали ствольную артиллерию 155-миллиметрового калибра, в том числе и кассетного типа, а также один ударный беспилотник.
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Анастасия Чинкова