Украина никогда не сможет победить Россию, так как ей не удастся восстановить контроль над своей территорией. Об этом заявил кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного консервативного блока Фридрих Мерц в интервью немецкой газете Bild am Sonntag. Кроме того, по его словам, Берлин очень далек от того, чтобы убедить Россию в неэффективности продолжения боевых действий.