ЗАЭС: артиллерия ВСУ уничтожила трансформатор подстанции в Энергодаре

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ВСУ прямым ударом артиллерии уничтожили трансформатор подстанции «Радуга» в городе-спутнике ЗАЭС Энергодаре. Об этом сообщила пресс-служба атомной станции в своем телеграм-канале. Отмечается, что после атаки под угрозой оказались объекты жизнеобеспечения города.
«Прямым попаданием артиллерии ВСУ уничтожен трансформатор подстанции «Радуга». Пострадавших нет. Это очередной террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в городе-спутнике Запорожской АЭС. Под угрозой объекты жизнеобеспечения города», — указано в публикации.По данным ЗАЭС, сейчас ситуацию с энергоснабжением Энергодара удалось взять под контроль, город полностью обеспечен электричеством. На месте удара противника работают пожарные расчеты спасателей.
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