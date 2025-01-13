Шесть украинских пограничников добровольно сдались в плен ВС РФ

Фото: iStock/Sinenkiy
Группа украинских пограничников добровольно сдалась российской группировке прикрытия госграницы в Валуйском районе Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Украинские пограничники сдались в плен на границе с Белгородской областью на харьковском направлении. Они сделали правильный выбор и остались живы», — заявили в силовых структурах.
Уточняется, что в плен сдались шесть украинских военных в возрасте от 23 до 50 лет. Все они являются выходцами с Западной Украины. Они рассказали, что изначально шли, чтобы сдаться в плен, и пожаловались на командование ВСУ, которое, по их словам, бросило их на произвол судьбы, не обеспечив даже едой и связью.
Читайте также:
Ловушка для ВСУ в Судже, бои в Курской области, окружение противника под Угледаром: последние новости СВО
Пленный украинский военнослужащий рассказал о «двухсотых»
Бойцы ВС РФ выбили противника из села Нескучного на Запорожском направлении
Элина Позднякова