Шестерых пострадавших извлекли из-под завалов пекарни в Лисичанске

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Из-под завалов пекарни в Лисичанске в ЛНР извлекли пятерых погибших и шестерых пострадавших мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В беседе с РИА Новости представитель ведомства подчеркнул, что пожарно-спасательные подразделения МЧС извлекли тела пяти погибших, шестерых человек удалось спасти.
В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Под завалами могут находится несколько десятков человек. Он отметил, что ВСУ намеренно нанесли удар по этому объекту, зная, что в выходной день жители приходят в пекарню, в которой организована выдача хлеба.
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В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.
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Анастасия Чинкова