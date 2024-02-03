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Шестерых пострадавших извлекли из-под завалов пекарни в Лисичанске

Из-под завалов в Лисичанске извлекли пятерых погибших, шестерых спасли
03 февраля 2024, 19:46
Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Фото: iStock/Dmitriy Prokofev

Из-под завалов пекарни в Лисичанске в ЛНР извлекли пятерых погибших и шестерых пострадавших мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
В беседе с РИА Новости представитель ведомства подчеркнул, что пожарно-спасательные подразделения МЧС извлекли тела пяти погибших, шестерых человек удалось спасти.

В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.


Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске. Под завалами могут находится несколько десятков человек. Он отметил, что ВСУ намеренно нанесли удар по этому объекту, зная, что в выходной день жители приходят в пекарню, в которой организована выдача хлеба.

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#пострадавшие
#погибшие
#всу
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Солдат ВС РФ помог отбить занятое ВСУ село, спрятавшись на чердаке дома
03 февраля 2024, 19:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Командир батареи самоходных гаубиц 2С3 «Акация» Николай Никонов спрятался на чердаке дома в селе Попасное, занятом ВСУ, чем помог российским военным отбить населённый пункт. Об этом в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.
Военный рассказал, что ВСУ использовали средства радиоэлектронной борьбы, поэтому российские военные не могли запустить беспилотники для разведки территории.

Однако необходимо было поразить цель, для чего Никонов подобрался к противнику на расстоянии 100 метров и корректировал огонь гаубиц, используя бинокль и радиостанцию.

Он рассказал, что залез на чердак деревенского дома в Попасном под Луганском, откуда корректировал огонь и наблюдал за позициями украинских военных. При этом они узнали о его местоположении и начали обстреливать дом миномётами.

В результате, военного с тяжёлым ранением эвакуировали, а российские войска зашли на территорию и отбили село.

За такой поступок Никонова наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени.

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#военные
#спецоперация
#минобороны рф
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Два человека погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске
Комендатура ЛНР: два человека погибли при обстреле ВСУ пекарни в Лисичанске
03 февраля 2024, 18:40

Фото: iStock/gorodenkoff

В результате удара ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли двое мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщили в Военной комендатуре ЛНР.
Ранее глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале сообщал, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате чего здание было разрушено. В ведомстве добавили, что в настоящее время под завалами могут находится около 40 человек.

В военной комендатуре региона сообщили, что двое человек погибли, ещё шестеро с ранениями экстренно доставлены в больницу.

На месте происшествия в данный момент работают специалисты МЧС и военной комендатуры ЛНР. С помощью спецтехники они пытаются достать людей из-под завалов.

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#лнр
#обстрел
#всу
#погибшие
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До 40 человек могут находится под завалами пекарни в Лисичанске
03 февраля 2024, 18:27

Фото: iStock/RamonCast

Под завалами обстрелянной ВСУ пекарни в Лисичанске могут находиться около 40 мирных жителей. Об этом РИА Новости сообщили в Военной комендатуре ЛНР.
Ранее глава региона Леонид Пасечник в своём Telegram-канале сообщил, что украинскими военными был нанесён удар по пекарне, в результате чего здание было сильно разрушено. В выходной день в пекарню пришло большое количество местных жителей, поскольку в ней организована выпечка хлеба.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты МЧС и Военной комендатуры. С помощью спецтехники они пытаются вытащить пострадавших из-под завалов.

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#лнр
#всу
#обстрел
#жители
#пострадавшие
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ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами находятся люди
Пасечник сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске
03 февраля 2024, 18:15

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, под завалами могут находиться десятки человек. Об этом в своём Telegram-канале написал глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он написал, что под завалами пекарни может находиться несколько десятков человек, трёх пострадавших экстренно доставили в больницу.

По его словам, украинское командование зная, что в выходной день жители населённого пункта ходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, специально приказало нанесли по ней удар.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и военной комендатуры.

Пасечник добавил, что с помощью спецтехники специалисты пытаются достать пострадавших.

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#всу
#лнр
#обстрел
#жители
#хлеб
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На Украине хотят призывать заключённых в ВСУ
Депутат Рады: заключённых призовут в ВСУ по альтернативному закону о мобилизации
03 февраля 2024, 18:00

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко* рассказал о работе над законопроектом о мобилизации, по которому будет предусмотрен призыв заключённых в ряды ВСУ. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что будет чётко прописан порядок призыва заключённых.

По словам Гончаренко*, украинская армия нуждается в замене военнослужащих, поэтому мобилизация заключённых позволит решить этот вопрос.

Ранее жительница Киевской области рассказала, что на Украине всё чаще начали происходить ночные рейды в поисках подлежащих мобилизации граждан.

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*внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
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#тюрьма
#военные
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Минобороны: ВС РФ за неделю нанесли 37 ударов по военной инфраструктуре Украины
03 февраля 2024, 15:57

Фото: istockphoto/aapsky

За последнюю неделю российские военные нанесли 37 комбинированных ударов по центрам принятия решений, объектам военно-промышленного комплекса, складам, арсеналам и аэродромной инфраструктуре на территории Украины.
По сообщению пресс-службы министерства обороны РФ, атаки производились с использованием высокоточного оружия, а также беспилотных летательных аппаратов. Все обозначенные цели были поражены, уточнили в оборонном ведомстве.

Кроме того, в период с 27 января по 3 февраля удары также наносились по базам хранения горючего, пунктам дислокации подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ), вооружённых формирований украинских националистов и иностранных наёмников, сообщил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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#всу
#минобороны
#рф
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#удар
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Минобороны: ВС РФ сбили более 400 беспилотников ВСУ за неделю
МО РФ: ВКС и ПВО сбили 20 авиаракет и 423 беспилотника ВСУ за неделю
03 февраля 2024, 15:45

Фото: iStock/ANGHI

В Минобороны сообщили, что ВКС РФ и системы ПВО за минувшую неделю сбили более 500 целей ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что в период с 27 января по 3 февраля российскими военными были сбиты 20 украинских авиаракет, 423 беспилотника, 53 снаряда СЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха» и иные цели.

Согласно данным Минобороны России, с начала проведения спецоперации было уничтожено 11 678 беспилотников ВСУ, 14 893 танка и иных бронированных машин, 18 179 единиц военной автомобильной спецтехники, 462 зенитных ракетных комплексов, а также 568 военных самолётов украинской армии.

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#беспилотник
#ракета
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Гладков: Три белгородских посёлка остались без света после обстрела ВСУ
03 февраля 2024, 15:38

Фото: сайт Кремля

Артиллеристы ВСУ обстреляли посёлок Вязовое в Краснояружском районе Белгородской области. Была повреждена линия электропередачи, в результате чего без света остались три населённых пункта.
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своём телеграм-канале он также написал, что пострадавших в результате обстрела нет. Повреждены два частных домовладения. В одном из них выбиты стёкла в окнах и пробита крыша. В другом — осколками посечён фасад т также разбиты оконные стёкла.

Также есть повреждения на территории местного сельскохозяйственного предприятия. Там пробита кровля одного из корпусов. Что касается повреждённой линии электропередачи, то по причине этого без электроснабжения остались посёлок Задорожный, село Теребрено и посёлок Прилесье. Аварийно-ремонтные бригады уже выехали на место для устранения последствий обстрела.

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Песков: Американские поставки Киеву никак не повлияют на ход спецоперации
03 февраля 2024, 14:51

Фото: сайт Кремля

Поставки США оружия, боеприпасов и военной техники Украине не способны серьёзно повлиять на ход специальной военной операции. Они только затягивают военные действия и приводят к новым потерям с украинской стороны.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Отвечая на слова заместителя Госсекретаря США по политическим вопросам о «сюрпризах» для российских военных, он отметил, что Штаты, являясь прямым участником украинского конфликта и постоянно повышая свою вовлечённость в него, только провоцируют Киев на продолжение военных действий.

«Соединённые Штаты делают украинцам больнее, они делают так, чтобы украинцы продолжали погибать, и должны отдавать себе в этом отчёт», — сказал представитель Кремля.

Дмитрий Песков подчеркнул, что американские поставки никак не скажутся на ходе спецоперации, и она закончится только тогда, когда Россия достигнет всех поставленных ранее военных и политических целей.

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