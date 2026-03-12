Шестерых силовиков Украины заочно приговорили к пожизненному сроку в России

12 марта 2026, 12:31

Шестерых силовиков Украины заочно приговорили к ПЛС за пытки бойцов ВС РФ

Фото: istockphoto/Pattanaphong Khuankaew

Шестеро украинских силовиков заочно получили пожизненные сроки по делу об убийствах и пытках российских военнопленных. Об этом сообщает прокуратура Москвы.