Шестерых силовиков Украины заочно приговорили к пожизненному сроку в России
Шестеро украинских силовиков заочно получили пожизненные сроки по делу об убийствах и пытках российских военнопленных. Об этом сообщает прокуратура Москвы.
По данным ведомства, Сергея Величко, Константина Немичева, Виталия Посохова, Артема Субачева, а также Андрея и Сергея Янголенко признали виновными по статьям о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и о жестоком обращении с военнопленными. Кроме того, упоминается применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ.
Первые семь лет фигуранты при поимке будут отбывать в тюрьме, оставшийся срок — в исправительной колонии особого режима. Разбирательство проходило в общем порядке без участия подсудимых, поскольку они находятся в розыске. В отношении них вынесли заочные постановления об аресте.
Следствие утверждает, что 25-26 марта 2022 года на территории Малороганского молочного завода в селе Малая Рогань Харьковской области злоумышленники вместе с другими лицами открыли огонь по восьми пленным российским военнослужащим — семеро погибли. Помимо этого, в марте 2022 года они вывезли троих пленных в неустановленное место в Харькове, где нанесли им колото-резаные ранения и произвели многочисленные выстрелы. Двое военнослужащих погибли.
Также, по версии следствия, 28 марта 2022 года в Малой Рогани осужденные избили российского военного металлическим предметом и расстреляли еще троих военнослужащих ВС РФ, которые скончались от полученных ранений.
