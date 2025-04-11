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Шестнадцать жилых домов в Курской области повреждено в результате атаки дронов ВСУ

Фото: iStock/NiseriN

Фото: iStock/NiseriN

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали село Быканово в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная (выбиты стёкла, посечены фасады), а также шесть автомобилей и трактор. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, серьёзных разрушений нет. Также сапёры осмотрели территорию — взрывоопасных предметов не обнаружено.

Хинштейн отметил, что ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий: выбитые стёкла временно затянут плёнкой, также будут произведены замеры, чтобы заменить стеклопакет. Все другие повреждения тоже будут устранены.

Врио губернатора добавил, что пострадавших нет.

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#новости
#всу
#курская область
#беспилотник
#дрон
Обстрелы на левом берегу Днепра, зачистка Запорожского направления и бои в районе Харькова: последние новости СВО
11 апреля 2025, 11:22

Фото: istockphoto / Evgeny555

К 11 апреля 2025 года линия фронта в зоне специальной военной операции остаётся активной и напряжённой. На ключевых участках фиксируются как позиционная стабильность, так и локальные успехи российских войск. «Радио 1» расскажет последние новости ​специальной военной операции.

Херсонское направление: удары по дронам и обстрелы левого берега


На херсонском участке российские подразделения сосредоточены на подавлении огневых точек противника и нейтрализации беспилотников. В районе Раденска ПВО сбили тяжёлый украинский дрон типа «Баба Яга», предназначенный для ударов по позициям.

За последние сутки Вооружённые силы Украины 41 раз обстреляли левобережье Днепра. Под удары попали Алешки и Новая Каховка — повреждены административные здания, один человек ранен. В Голопристанском районе в результате атаки на подстанцию без света остались около 5 тысяч человек. Несмотря на интенсивность обстрелов, российские войска сохраняют контроль над обстановкой, снижая риски для гражданского населения.

Запорожское направление: методичное продвижение и зачистка


ВСУ активно контратакуют в районе Степового и Щербаков, однако российская армия удерживает инициативу, расширяя зону контроля. К северу от Жеребянок продолжается зачистка территории, при поддержке артиллерии и авиации наносится удар по украинским позициям в Новоданиловке. Украинские силы усиливают оборону в районе Орехова — строятся новые укрепления, что говорит о подготовке к затяжной обороне. На Покровском направлении в населённых пунктах Котлино, Песчаное и Шевченко бои приобрели позиционный характер.

На окраинах Лысовки идут ожесточённые столкновения, но линия фронта остаётся без изменений. Главная активность разворачивается южнее реки Волчьей: штурм Котляровки продолжается, а в соседнем Троицком российские бойцы выбили ВСУ из школы на западной окраине. Юго-западнее Богдановки продолжается прорыв украинской обороны.

Торецкое направление: продвижение к Калиново


Юго-западнее Торецка продолжается наступление российских войск на населённый пункт Калиново. По данным источников, большая часть села перешла под контроль ВС РФ, при этом северные высоты остаются за украинской стороной. В районе Тарасовки продвижение затруднено из-за укреплённых позиций противника. В то же время зафиксировано движение российских подразделений в направлении трассы Н-20 с позиций у Александрополя и Валентиновки.На западных окраинах Торецка активные боестолкновения наблюдаются в районе шахты «Центральная» и к северу от микрорайона Дружба. Подразделения ВС РФ продвинулись вперёд на 500 метров.

Часов Яр и Северское направление: позиционная борьба


На юге Часова Яра сохраняется напряжённое противостояние, но без значимых изменений на линии фронта. Такая же обстановка на Северском направлении — в районах Горы Белой и Верхнекаменского фиксируются локальные бои.

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К востоку от населённого пункта Новое российским войскам удалось вытеснить противника из ряда опорных пунктов, что создало условия для расширения зоны контроля в сторону Липового и Зеленой Долины. В северной части Торского продолжаются взаимные удары, ситуация остаётся динамичной.

Купянское и Харьковское направления: интенсивность сохраняется


На Купянском направлении продолжаются ожесточённые сражения в районах Кондрашовки, Малой Шапковки и Каменки — украинская армия удерживает позиции. В районе Харькова преобладают позиционные бои, активно используется артиллерия и дальнобойное вооружение с обеих сторон.

Угледарское направление: наступление вдоль Мокрых Ялов


На Угледарском фронте отмечаются тактические успехи российских войск в зоне между Бурлацким, Вольным Полем и Шевченко. В районе Фёдоровки продолжаются ожесточённые столкновения. Штурмовые отряды движутся вдоль восточного берега Мокрых Ялов, пытаясь обойти украинскую оборону с фланга. Южнее Отрадного осуществляется наступление по фронту шириной до 4 км с вклиниванием в глубину обороны на 1 км. В районе Богатыря наблюдается приближение российских подразделений. Вблизи Алексеевки удалось продвинуться на 200 метров и занять укреплённые позиции противника.

Обстановка в тылу: атаки БПЛА и удары по инфраструктуре


По данным Минобороны РФ, за сутки средствами ПВО были уничтожены 48 украинских беспилотников над семью регионами России, включая Московскую область. Кроме того, зафиксированы 11 ударов ВСУ по энергетической инфраструктуре в Краснодарском крае и Брянской области. В результате обстрелов в ДНР один человек погиб, ещё 12 получили ранения.

В ответ российские ВКС нанесли более 100 ударов дронами по военным объектам в девяти регионах Украины. Взрывы зафиксированы в Краматорске, Славянске и Дружковке — поражены пункты управления, ремонтные базы и места дислокации ВСУ. Также сообщается о разрушении военных объектов в Умани, Староконстантинове и Белой Церкви. В Чугуеве уничтожена ремонтная база штурмовой бригады ВСУ, размещённая на территории молокозавода. Удары также пришлись по объектам в Николаеве и Днепропетровске.

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#минобороны рф
#армия
#дрон
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#вооружение
#пво
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Главком ВСУ Сырский проговорился о масштабах мобилизации в ВСУ
11 апреля 2025, 11:16

Фото: iStock/Silent_GOS

Главнокомандующий украинской армии Александр Сырский проговорился о необходимости ежемесячной мобилизации в размере 30 тысяч человек. Об этом пишет KP.RU.
«Сырский рассказал, что ТЦК необходимо отлавливать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — говорится в статье.

По мнению автора, из слов Сырского становится понятно, что до этих цифр украинские ТЦК на Украине совсем недотягивают, несмотря на уличную повальную «бусификацию», ужесточение бронирования, из-за чего брони лишились порядка нескольких сотен тысяч человек. Однако не многие из них «горят желанием отдать жизнь за украинского «просроченного» узурпатора-комедианта Зеленского».

В том же интервью Сырский отметил, что ресурс ВС РФ составляет пять миллионов человек. К тому же российская армия каждый месяц увеличивает свои силы на восемь-девять тысяч бойцов.

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#армия
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#всу
#вс рф
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Российский военнослужащий рассказал о пытках в плену у «Правого сектора»*
Российский военный с позывным Лега рассказал о пытках в киевском СИЗО
11 апреля 2025, 09:28

Фото: iStock/fortton

Российский военнослужащий с позывным Лега сделал шокирующее заявление о пытках, которым он подвергся в плену у украинской организации «Правый сектор»*. Об этом сообщил Максим Григорьев, председатель международной организации по борьбе с терроризмом украинских неонацистов и член Общественной палаты России, в своем Telegram-канале.
По словам Леги, он попал в плен к «Правому сектору»* и оказался в киевском следственном изоляторе, где пережил жестокие пытки. Он рассказал, что украинский хирург вместе с медсестрой без применения обезболивающих проводил операцию на его ноге, в ходе которой ему резали ногу.

Кроме того, военнослужащий сообщил о других актах жестокости, утверждая, что одному из его сослуживцев выжгли букву «В» на лбу.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
#сво
#всу
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ВСУ отводят части от Горнальского монастыря, опасаясь полного окружения
11 апреля 2025, 09:11

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

Вооружённые силы Украины (ВСУ) отводят свои подразделения Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Они опасаются быть полностью окружёнными.
Об этом корреспонденту РИА Новости рассказал источник из 22-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север». Ранее сообщалось, что монастырь в селе Горналь в Суджанского района Курской области противник превратил в укреплённую оборонительную позицию. Это было просто сделать, так как в обители толстые каменные стены, погреба и подвалы.

«В ходе проведения воздушной разведки удалось вскрыть перемещение противника из Горнальского монастыря в направлении населенного пункта Горналь. Судя по всему, противник понимает, что сейчас находится в огневом мешке. Подразделения ВС РФ блокировали монастырь с трёх сторон», — сказал собеседник агентства.

По его словам, если ВСУ не сумеют в ближайшее время отвести свои войска из монастыря, то либо противник будет полностью окружён и уничтожен, либо украинские солдаты сдадутся в плен.

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#солдаты
#новости
#всу
#вс рф
#курская область
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ВСУ несут колоссальные потери в Олешне Курской области
11 апреля 2025, 08:58

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

В последние дни обострилась ситуация в районе хутора Олешня Курской области, где российские военные сообщили о значительных успехах в борьбе с украинскими силами. По информации, предоставленной ТАСС российскими силовыми структурами, группа украинских десантников, направлявшаяся на подкрепление в данный район из Юнаковки, была успешно поражена.
Согласно данным источников, противник пытается удерживать часть хутора Олешня, однако российские войска нанесли огневое поражение по позициям ВСУ, что привело к значительным потерям среди украинских военнослужащих.

«Живая сила противника уничтожена», — отметил собеседник агентства.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

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#россия
#конфликт
#сво
#всу
#пво
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