Шестнадцать жилых домов в Курской области повреждено в результате атаки дронов ВСУ

Фото: iStock/NiseriN
Вооружённые силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников атаковали село Быканово в Обоянском районе, повреждены 16 жилых домов, здание школы и котельная (выбиты стёкла, посечены фасады), а также шесть автомобилей и трактор. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его словам, серьёзных разрушений нет. Также сапёры осмотрели территорию — взрывоопасных предметов не обнаружено.
Хинштейн отметил, что ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий: выбитые стёкла временно затянут плёнкой, также будут произведены замеры, чтобы заменить стеклопакет. Все другие повреждения тоже будут устранены.
Врио губернатора добавил, что пострадавших нет.
Читайте также:
Обстрелы на левом берегу Днепра, зачистка Запорожского направления и бои в районе Харькова: последние новости СВО
Главком ВСУ Сырский проговорился о масштабах мобилизации в ВСУ
Российский военнослужащий рассказал о пытках в плену у «Правого сектора»*
Хинштейн отметил, что ремонтные бригады приступили к устранению всех последствий: выбитые стёкла временно затянут плёнкой, также будут произведены замеры, чтобы заменить стеклопакет. Все другие повреждения тоже будут устранены.
Врио губернатора добавил, что пострадавших нет.
Читайте также:
Обстрелы на левом берегу Днепра, зачистка Запорожского направления и бои в районе Харькова: последние новости СВО
Главком ВСУ Сырский проговорился о масштабах мобилизации в ВСУ
Российский военнослужащий рассказал о пытках в плену у «Правого сектора»*
Анастасия Чубина