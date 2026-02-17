«Широкий круг вопросов»: Политолог раскрыл темы, обсуждаемые на переговорах в Женеве

17 февраля 2026, 20:29

Политолог Килинкаров: В Женеве будут обсуждать вопрос о выводе ВСУ из Донбасса

Фото: iStock/wildpixel

Россия на переговорах в Женеве поставит вопрос о выводе украинских войск с территории Донбасса. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.





Напомним, 17 февраля в Женеве стартовали переговоры между российской, американской и украинской делегациями по урегулированию конфликта на Украине.



Килинкаров обратил внимание, что в этот раз переговорные группы расширили, поэтому круг обсуждаемых вопросов будет значительно шире.





«Не исключено, что будут обсуждаться также вопросы гарантий безопасности, вопросы мирного соглашения и даже модальность возможных выборов на Украине. Круг вопросов будет очень широкий», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.