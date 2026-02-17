«Широкий круг вопросов»: Политолог раскрыл темы, обсуждаемые на переговорах в Женеве
Политолог Килинкаров: В Женеве будут обсуждать вопрос о выводе ВСУ из Донбасса
Россия на переговорах в Женеве поставит вопрос о выводе украинских войск с территории Донбасса. Так считает член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров.
Напомним, 17 февраля в Женеве стартовали переговоры между российской, американской и украинской делегациями по урегулированию конфликта на Украине.
Килинкаров обратил внимание, что в этот раз переговорные группы расширили, поэтому круг обсуждаемых вопросов будет значительно шире.
«Не исключено, что будут обсуждаться также вопросы гарантий безопасности, вопросы мирного соглашения и даже модальность возможных выборов на Украине. Круг вопросов будет очень широкий», — сказал эксперт Общественной Службе Новостей.
Килинкаров выразил сомнение, что в ближайшее время сторонам удастся найти какой-то консенсус. Он уточнил, что переговоры важны, но добавил, что никаких иллюзий на этот счет не питает, поскольку за украинской стороной стоит Европа, которая не заинтересована в скорейшем завершении конфликта. А это, по словам политолога, значит, что им важен процесс, но не конечный результат.