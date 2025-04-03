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На фронте появились предпосылки для начала нового этапа СВО и широкого наступления — курская операция близится к завершению, резервы подготовлены, весенняя распутица подходит к концу. Об этом пишет Pravda.Ru. Как отмечается, президент РФ Владимир Путин не случайно пообещал «добить» ВСУ и призвал ввести «внешнее управление» Украиной.
«То есть он уже ведет разговор о следующем этапе СВО, который выставит для США совсем другие условия заключения мира, возможно, даже через капитуляцию Украины. Для начала широкого наступления в зоне СВО созрели предпосылки и на «земле» — курская операция успешно завершается, осталось освободить всего лишь Олешню и Горналь, резервы подготовлены, заканчивается весенняя распутица», — отмечает издание.В то же время в Харьковской области в ловушку попала штурмовая группа ВСУ, которая пыталась вернуть контроль над позициями у Степовой Новоселовки. Об этом сообщил спецкор RT Александр Пискунов и опубликовал видео сражения украинских боевиков с 352-ым мотострелковым полком. Все вражеские штурмовики были ликвидированы.
«На кадрах видно, что как только ВСУ высадились из БМП, по ним сразу начали отрабатывать дроны ВС России под управлением операторов с позывными Снегирь и Карабах», — передает телеканал.Читайте также:
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