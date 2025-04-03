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ВС России освободили Лобковое в Запорожской области

Минобороны: ВС России освободили Лобковое в Запорожской области
Фото: iStock/IherPhoto

Фото: iStock/IherPhoto

Российские войска освободили населенные пункты Лобковое в Запорожской области и Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в глубь обороны противника и освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. В результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» был освобожден Лобковое в Запорожской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
Прежде сообщалось, что Курская область почти вся освобождена от ВСУ. Подробности ​читайте в материале «Радио 1».

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Сотни боевиков ВСУ заблокированы в мужском монастыре в Курской области
Mash: Около 300 боевиков ВСУ заблокированы в мужском монастыре в Курской области
03 апреля 2025, 12:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

Порядка 300 украинских боевиков заблокированы в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области, пишет Mash.
Согласно сообщению, в монастыре находятся около двух рот 129-й бригады ТРО. Под монастырем есть подземный ход, который, предположительно, ведет в Сумскую область. По нему эвакуируют раненых, а также подвозят вооружение для длительной обороны.

Толщина стен монастыря в некоторых местах достигает двух метров, а в ближайших лесах украинцы смогли оборудовать огневые точки, которые будут в ближайшее время уничтожены российскими силами. После этого будет решаться вопрос с подземным тоннелем. Для этого российским бойцам придется зайти в Сумскую область.

Отец Мелетий рассказал, что некоторые здания монастыря уже разрушены, а все ценности вывезены боевиками. Священник живет в соседнем селе и помогает эвакуировать местное население.

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Российские бойцы обнаружили интимную смазку в окопе ВСУ
03 апреля 2025, 11:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Бойцы ВС РФ во время зачистки украинского опорного пункта обнаружили интимный гель-смазку и решили, что боевики ВСУ имели сексуальные отношения друг с другом*. Видеокадры предоставил Telegram-канал Militrary Theme Z.
«Посмотрите вот на это. Интересно, чем они здесь могли заниматься, а?» — задался вопросом российский военнослужащий и продемонстрировал пузырёк с надписью «интимный гель-смазка».

Ранее в сети неоднократно появлялась информация о том, что в ВСУ сформировано отдельное подразделение из представителей секс-меньшинств*. Эти военные носят шеврон с изображением единорога.

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Андрей Иванов назвал проект «Герои Подмосковья» шансом изменить свою жизнь
03 апреля 2025, 11:12

Фото: iStock/DIMUSE

Участие в программе «Герои Подмосковья» является шансом для бойцов СВО изменить свою жизнь в лучшую сторону. Об этом сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
«Верю в успех каждого нашего героя и понимаю, что наша задача как муниципалитета – создать условия для успешного старта карьеры каждого участника. Ключевыми элементами этого процесса являются поддержка и обучение», – подчеркнул Иванов.
Глава округа добавил, что лично контролирует процесс реализации программы, регулярно проводит встречи с участниками и поддерживает их на пути к поставленной цели.

Подать заявку на участие в программе могут военнослужащие имеющие гражданство России и диплом о высшем образовании. Обучение осуществляется по очно-заочной программе и стартует 15 сентября. В течение года бойцы будут бесплатно получать новые знания, развивать управленческие навыки, чтобы в дальнейшем построить карьеру. По итогам обучения участникам программы предложат вакансии для трудоустройства или зачисление в кадровый резерв.

Программа «Герои Подмосковья» реализуется по поручению президента России Владимира Путина и направлена на оказание помощи участникам СВО по самореализации на гражданке.

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Раскрыто местоположение бункеров Владимира Зеленского
AiF: Зеленский имеет шесть бункеров по всей Украине
03 апреля 2025, 11:01

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

У Владимира Зеленского есть несколько бункеров, в которых он может скрываться, опасаясь за свою жизнь. Об этом сообщает aif.ru.
Отмечается, что в настоящее время известно как минимум о шести укрытиях, которые приспособлены для автономного жизнеобеспечения. Главный из них находится в Киеве, под зданием офиса (администрации) президента на Банковой улице. Известно, что он соединён ходами со зданиями парламента и правительства Украины. Ещё один бункер, предположительно, находится под зданием бывшего завода «Арсенал».

Также есть несколько бункеров в разных регионах Украины. Так, во Львове располагается объект «Абрикос», где в советское время находился подземный бункер связи Прикарпатского военного округа. В Иваново-Франковске есть укрытие, построенное на базе 12-го Главного управления Минобороны СССР.

В Виннице со времён Третьего рейха существовал ещё один укреплённый объект, а последний известный бункер «Линия Арпада» был вырыт в Карпатских горах венгерскими войсками в начале Второй мировой войны. Центром этого укрытия является большой бункер в населённом пункте Верхняя Гробовница.

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МО РФ: 23 БПЛА ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
03 апреля 2025, 10:40

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Минувшей ночью системы ПВО сбили 23 украинских беспилотника над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что шесть вражеских беспилотников уничтожили в Брянской области, по пять — в Орловской и Курской областях. Ещё четыре украинских дрона сбили в Калужской области, два — в Белгородской и один — в Смоленской.

В ночь на 3 марта в Орловской и Тульской областях власти объявили ракетную опасность. Об этом сообщали губернаторы регионов Андрей Клычков и Дмитрий Миляев.

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