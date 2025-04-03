ВС России освободили Лобковое в Запорожской области

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Российские войска освободили населенные пункты Лобковое в Запорожской области и Веселое в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили наступление в глубь обороны противника и освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике. В результате активных действий подразделений группировки войск «Днепр» был освобожден Лобковое в Запорожской области», — говорится в сообщении российского военного ведомства.Прежде сообщалось, что Курская область почти вся освобождена от ВСУ. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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