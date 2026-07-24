Школьник накрыл собой трёхлетнего брата при взрыве дрона ВСУ в Шебекино
Мальчик из Белгородской области накрыл своего брата, защищая его во время взрыва беспилотника ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев на платформе «Макс».
Глава региона посетил в больнице детей, пострадавших в результате украинских ударов. Один из пациентов — 17-летний Арсений, который помогал пассажирам покинуть атакованный автобус в Шебекино. В то же время на больничной койке оказался 11-летний Клим, защитивший своего трёхлетнего брата во время взрыва дрона.
Арсений также получил травмы при ударе по общественному транспорту. Несмотря на это, он не растерялся и оказал помощь другим пассажирам разбитого автобуса.
Кроме Арсения и Клима, среди пострадавших есть еще несколько детей: четыре девочки в возрасте 9, 13, 16 и 16 лет, а также 16-летний мальчик. Все несовершеннолетние проходят лечение в областной детской больнице, их состояние оценивается как стабильное, резюмировал Шуваев.
Читайте также: