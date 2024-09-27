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Юная писательница и драматург, школьница Фаина Савенкова обратилась к Верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. Она напрямую обвинила главу европейской дипломатии в гибели детей на Добассе.
Девочка, попавшая в базу украинского сайта «Миротворец», рассказала РИА Новости, что в своём послании Боррелю она напомнила ему об Аллее ангелов в Луганске и указала, что каждый день количество погибших детей растёт из-за него лично, так как их убивают из оружия, поставляемого западными странами и Евросоюзом.
Она подчеркнула, что своими поставками вооружений НАТО и Европа лишь подталкивают мир к новой большой войне. Украина является не жертвой этой войны, а её организатором, где НАТО и Евросоюз — участники. Фаина предупредила, что Европа не переживёт третьей мировой войны. За высокопарными словами о мире и демократии нельзя будет скрыть свою причастность к развязыванию этой войны, напомнила Боррелю луганская школьница.
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Александр Бойцов