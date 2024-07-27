Школьница из разрушенного ракетой дома в Ясиноватой перенесла пять операций

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14-летняя девочка из разрушенного ракетой HIMARS дома в Ясиноватой перенесла уже пять операций. Об этом рассказала мама ребёнка Татьяна Усеинова.
Обстрел Ясиноватой произошёл 30 июня. Тогда американская ракета, выпущенная из американской реактивной системы залпового огня HIMARS пробила все девять этажей многоквартирного дома и застряла в подвале. Пострадали двое несовершеннолетних, среди которых оказалась 14-летняя дочь Татьяны, передаёт РИА Новости.
По словам матери, после удаления осколка из руки, девочке стали оперировать глаза, так как пострадала слизистая. Также несколько швов было наложено на лицо ребёнка. Позже провели ещё две операции на руке. Сама школьница плохо помнит, что с ней было. По её словам, всё было в пыли, а «сверху что-то падало на лицо». Кроме ранений, у ребёнка была диагностирована контузия.
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Александр Бойцов