Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Здоровье/ Подмосковные хирурги удалили пулю из живота новорождённой

Подмосковные хирурги удалили пулю из живота новорождённой

26 июля 2024, 20:06
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Оригинал
Неонатальные хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства удалили пулю от пневматического оружия из живота новорождённой девочки. Об этом сообщается в телеграм-канале МОЦОМД.
В отделение хирургии новорождённых поступил звонок о переводе туда ребёнка с пулей в передней брюшной стенке. Младенца доставили в удовлетворительном состоянии. Врачи обнаружили в его животе подкожное образование. Как выяснилось, на 30-й неделе беременности будущей мамы отец ребёнка на заднем дворе дома стрелял по мишеням из пневматического оружия. Случайно пуля отрекошетила и попала женщине в живот.
«Родители срочно обратились за медицинской помощью. УЗИ показало отсутствие опасности для жизни и здоровья матери и ребёнка. Показаний для экстренной хирургической помощи не было. В итоге было принято решение о плановом родоразрешении», – отметили в медучреждении.


Фото: телеграм-канал МОЦОМД

Врачи-неонатальные хирурги МОЦОМД провели комплексное обследование, выполнили УЗИ мягких тканей живота, рентген и установили, что пуля находится под кожей.
«В ходе обследования мы с коллегами выяснили, что пуля находилась поверхностно и не повредила внутренние органы ребёнка. Поэтому угрозы для его жизни не было», – рассказал заведующий отделением хирургии новорождённых Михаил Рехвиашвили.
Пуля была успешно удалена. Сразу после операции малышка вернулась в палату к матери. Как только послеоперационная рана зажила, обоих выписали домой.

Читайте также:

В 34 подмосковных парках вновь можно будет проверить своё здоровье

Нарколог Холдин рассказал, у кого быстрее всех развивается алкогольный цирроз

Работать в подмосковной скорой помощи будут 75 целевиков медицинского колледжа
#дети
#хирург
#врачи
#новорождённые
#подмосковье
#московская область
#операция
Подмосковный детский травматолог Григорьев назвал правила безопасного купания
26 июля 2024, 22:40

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Московской области с начала лета утонули 45 взрослых и 14 детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Московской области, главврач МОДКТОБ Александр Григорьев перечислил правила поведения на воде во время купания.
«Главное, что необходимо сделать, – оценить условия окружающей среды. Крайне важно соблюдать безопасность при плавании: не нырять и не прыгать в неизвестную глубину, не заплывать далеко. Время купания следует ограничить 30 минутами. Будьте осторожны при купании в естественных водоёмах: выбирайте места с твёрдым песчаным дном, соблюдайте знаки ограждения и избегайте опасных мест», – отметил врач.
Григорьев также посоветовал при занятиях активными видами спорта на воде обязательно надевать защитное снаряжение. Детям следует объяснить все риски купания и быть рядом, когда они в воде.

Как отметили в министерстве, люди тонут по совершенно разным причинам. Это отсутствие контроля взрослых за детьми у водоёмов, купание в состоянии алкогольного опьянения, плавание в одиночку или в неизвестных местах, прыжки в воду, купание в шторм или плохую погоду, охлаждение организма, потеря сознания, попадание воды в дыхательные пути, судороги, усталость, а также сильные водные потоки и течения.

Читайте также:

Подмосковные хирурги удалили пулю из живота новорождённой

В 34 подмосковных парках вновь можно будет проверить своё здоровье

Нарколог Холдин рассказал, у кого быстрее всех развивается алкогольный цирроз
#здоровье
#минздрав мо
#травмы
#купальный сезон
#купание
#дети
#подмосковье
#московская область
#водоёмы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Аналитик Савельев объяснил, почему стоит отказаться от рыбного паштета
26 июля 2024, 18:13

Фото: iStock/margouillatphotos

Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев заявил, что рыбный паштет и вообще консервы не рекомендуется есть, так как это вредная пища, состав которой доподлинно неизвестен.
Он также сравнил рыбный паштет с кормами для животных.

«Консервы, а особенно рыбные, можно употреблять разве что от отчаяния. На наших полках достаточно нормальной еды. В силу отсутствия контроля за рыбной продукцией, что называется от глотки до глотки, алчные производители мешают там всякую дрянь. Это запрещённая к потреблению еда. Сказать доподлинно, что находится в этом паштете, никто не сможет», — прокомментировал в беседе с Общественной Службой Новостей Савельев.

А врач-терапевт Анна Баркулова напомнила о плюсах отказа от алкоголя, среди которых отметила отсутствие похмелья, улучшение психического здоровья, сна, кожи, а также снижение веса и рисков возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

«Вопреки распространенному мнению, безопасной дозы алкоголя не существует, а при отказе от него большинство изменений в организме еще обратимы на ранних стадиях», — резюмировала в беседе с «Вечерней Москвой» врач.

Ранее старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев рекомендовал держаться подальше от ежей, поскольку они являются переносчиками опасных инфекций.

Читайте также:

Нарколог Холдин рассказал, у кого быстрее всех развивается алкогольный цирроз

Хирург Гоев заявил об опасности ежей для человека

Мурашко предупредил об опасности недостатка сна менее шести часов в сутки
#консервы
#врач
#еда
#снижение
#производители
#терапевт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В 34 подмосковных парках вновь можно будет проверить своё здоровье
26 июля 2024, 14:22

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Жители Подмосковья в предстоящие выходные вновь смогут проверить здоровье в 34 парках. Врачи будут принимать в Наро-Фоминске, Коломне, Чехове, Балашихе, Волоколамске и других городских округах, сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
«С начала лета каждые выходные врачи ведут приём в парках. Это очень удобный формат для наших жителей, так как не всегда есть время посетить поликлинику в будние дни. С начала лета уже более 5,5 тыс. жителей проверили здоровье, совместив прогулку на свежем воздухе с визитом к медикам», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк
В парках можно проверить основные показатели здоровья. Далее врачи примут решение, потребуется ли углублённая диагностика. В случае необходимости пациентов направят в поликлинику на дополнительное обследование.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Для прохождения профосмотра при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Результаты обследования жителям придут в личный кабинет пациента на портале «Здоровье».

Читайте также:

Нарколог Холдин рассказал, у кого быстрее всех развивается алкогольный цирроз

В Дубне 27 июля проведут День здоровья

Медики из Дубны представили инновационное оборудование для проверки здоровья
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#парки
#врачи
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Нарколог Холдин рассказал, у кого быстрее всех развивается алкогольный цирроз
26 июля 2024, 13:48

Фото: iStock/Shidlovski

Цирроз печени является одним из вероятных последствий злоупотребления алкоголем, при этом есть категория людей, у которых риск развития этого заболевания из-за спиртных напитков в разы больше, чем у остальных. Речь идёт о пациентах с гепатитом. Об этом предупредил главный психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
«Если человек переболел или болеет гепатитом, ему категорически нельзя употреблять спиртное, так как этанол ещё быстрее разрушает клетки печени, которая уже ослаблена болезнью. В результате, клетки печени гибнут, замещаются жировой тканью, и печень не может нормально функционировать. Она увеличивается в размерах, появляются боли, а в дальнейшем развивается цирроз», — сказал Холдин.
Он подчеркнул, что печень является главной «лабораторией организма»: она участвует во всех обменных процессах, а также очищает кровь от токсинов.

Холдин также отметил, что если пациент с гепатитом полностью откажется от алкоголя и будет аккуратно лечиться, то сможет победить это опасное заболевание.

Читайте также:

В Дубне 27 июля проведут День здоровья

Медики из Дубны представили инновационное оборудование для проверки здоровья

Работать в подмосковной скорой помощи будут 75 целевиков медицинского колледжа
#нарколог
#алкоголь
#здоровье
#московская область
#минздрав мо
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дубне 27 июля проведут День здоровья
26 июля 2024, 10:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Большой День здоровья проведут в Дубне в предстоящую субботу, 27 июля, врачи городской больницы, жители смогут пройти медицинское обследование в парке и сквере, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В рамках Дня здоровья жители смогут пройти скрининг, инструментальные и лабораторные исследования. Консультации всем желающим дадут врачи Дубненской больницы — терапевты и педиатры, стоматологи, онкологи, офтальмологи, гинекологи, гепатологи, специалисты функциональной и ультразвуковой диагностики и прочие», — говорится в сообщении.
Вместе с врачами можно будет сделать зарядку здоровья и пройти «Десять тысяч шагов к жизни». Кроме того, всем, кто примет участие в оздоровительной программе, выдадут билеты «Лотереи здоровья». Розыгрыш призов по этим билетам состоится в два часа дня.

«Городки здоровья» будут развёрнуты в Парке семейного отдыха и в сквере Ветеранов в левобережной части города.

Читайте также:

Медики из Дубны представили инновационное оборудование для проверки здоровья

Работать в подмосковной скорой помощи будут 75 целевиков медицинского колледжа

Школьники Дубны устроились на летнюю подработку в коммунальную службу
#дубна
#здоровье
#проверка
#здравоохранение
#диагностика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Медики из Дубны представили инновационное оборудование для проверки здоровья
26 июля 2024, 09:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна

Демоверсию комплексного Центра здоровья работающих представили специалисты Медико-санитарной части N9 ФМБА России из Дубны на выставочной площадке форума «Здоровое общество», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Глава медик-санитарной части Ирина Ларионова рассказала, что оборудование Центра здоровья работающих связано в одну систему искусственным интеллектом, что позволяет человеку получить максимально полную информацию о своём здоровье и своевременно обратиться за профессиональной помощью.

«Программно-аппаратные комплексы и инновационные тренажеры, установленные в «умной палате» Центра, позволяют за десять минут провести диагностику пациента по 128 физиологическим параметрам. Оценивается работа сердечно-сосудистой системы, нагрузка на позвоночник, утомляемость и уровень стресса», — пояснила Ирина Ларионова.
По итогу тестирования пациент получает рекомендации по питанию и здоровому образу жизни.

Форум «Здоровое общество» проводился 24-25 июля в Москве.

Читайте также:

Работать в подмосковной скорой помощи будут 75 целевиков медицинского колледжа

Врач Тимощенко раскрыла уникальные свойства русской бани

Хирург Гоев заявил об опасности ежей для человека
#дубна
#медики
#здоровье
#проверка
#диагностика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работать в подмосковной скорой помощи будут 75 целевиков медицинского колледжа
25 июля 2024, 22:59

Фото: пресс-служба Минздрава МО

На Московскую областную станцию скорой помощи трудоустраиваются 75 выпускников Московского областного медколледжа №1, заключившие целевое соглашение. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Ребята уже набрались практического опыта в условиях реальной работы скорой. Сейчас молодые специалисты готовят документы и проходят аккредитацию. В этом году в областную скорую устраивается 75 целевиков. Это 56 фельдшеров, а также 19 медсестёр и медбратьев. Сначала они будут работать в составе бригад с наставниками, а позже выйдут на линию самостоятельно», – пояснил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в ведомстве, студенты, заключившие целевой договор с медицинской организацией в период обучения, получают дополнительную стипендию. После получения образования их ждёт гарантированное место работы.

Кроме того, в Подмосковье молодые специалисты со средним медицинским образованием получают ежемесячную доплату в 7 тыс. рублей. Им доступны и другие региональные меры социальной поддержки. Найти подробную информацию об этом можно на сайте.

Читайте также:

Подмосковные врачи удалили у пациентки окаменевший желчный пузырь

Люберецкие врачи освоили новый вид хирургии при боли в пояснице

Школы паллиативного пациента откроют в каждом округе Подмосковья
#здоровье
#здравоохранение
#колледж
#скорая помощь
#трудоустройство
#работа
#подмосковье
#московская область
#минздрав мо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Врач Тимощенко раскрыла уникальные свойства русской бани
25 июля 2024, 20:14

Фото: iStock/vubaz

Терапевт Анастасия Тимощенко заявила, что русская баня обладает рядом уникальных целебных свойств, включая способность укреплять иммунитет и выводить токсины.
«Влияние бани на организм комплексное и от этого целительное: контрастное действие тепла и прохладной воды, ароматерапия маслами и массаж душистыми вениками. Русская баня благоприятно влияет на несколько аспектов здоровья: повышает устойчивость иммунитета к инфекциям, обеспечивает дезинтоксикацию, тренирует дыхательную систему за счет расширения бронхов и улучшения дыхания», — пояснила в беседе с NEWS.ru врач.

Ранее врач-эксперт Роман Иванов заявил, что крапива обладает витаминами A, C и K, минералами, такие как железо, кальций, магний, а также антиоксидантами, флавоноидами, каротиноидами.

Читайте также:

Врач Иванов раскрыл целебные свойства крапивы

Назван самый полезный вид массажа

Химик Березовский заявил об опасности попадания морской воды в глаза
#баня
#врач
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хирург Гоев заявил об опасности ежей для человека
25 июля 2024, 20:01

Фото: iStock/Olga Vasilyeva

Старший преподаватель медфака Государственного университета просвещения, хирург Александр Гоев рекомендовал держаться подальше от ежей, поскольку они являются переносчиками опасных инфекций.
Так, по его словам, эти милые зверьки переносят сальмонеллез, лептоспироз и бешенство.

«Ежи могут переносить желтую лихорадку, сальмонеллез, лептоспироз и бешенство. Чаще всего заражение происходит через укус. Ежи по своей природе хищники, укусить они могут при любом контакте. Именно поэтому подходить близко, а тем более брать на руки и забирать домой ежей категорически не рекомендуется», — отметил в беседе с NEWS.ru Гоев.

В случае укуса ежа врач рекомендовал поймать его и показать ветеринару, а сам укус обработать антисептиком.

Ранее в Минэкологии региона предупредили, что жара в Подмосковье может вызвать появление диких животных у водоёмов в местах отдыха граждан.

Читайте также:

Подмосковное Минэкологии предупредило о выходе диких животных к водоёмам

Водителям Подмосковья объяснили, как избежать ДТП с дикими животными

В Европе распространяются «клещи-монстры»
#жара
#врач
#бешенство
#заражение
#животные
#ёж
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф