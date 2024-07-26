Подмосковные хирурги удалили пулю из живота новорождённой

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Неонатальные хирурги Московского областного центра охраны материнства и детства удалили пулю от пневматического оружия из живота новорождённой девочки. Об этом сообщается в телеграм-канале МОЦОМД.
В отделение хирургии новорождённых поступил звонок о переводе туда ребёнка с пулей в передней брюшной стенке. Младенца доставили в удовлетворительном состоянии. Врачи обнаружили в его животе подкожное образование. Как выяснилось, на 30-й неделе беременности будущей мамы отец ребёнка на заднем дворе дома стрелял по мишеням из пневматического оружия. Случайно пуля отрекошетила и попала женщине в живот.
Фото: телеграм-канал МОЦОМД
Врачи-неонатальные хирурги МОЦОМД провели комплексное обследование, выполнили УЗИ мягких тканей живота, рентген и установили, что пуля находится под кожей.
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«Родители срочно обратились за медицинской помощью. УЗИ показало отсутствие опасности для жизни и здоровья матери и ребёнка. Показаний для экстренной хирургической помощи не было. В итоге было принято решение о плановом родоразрешении», – отметили в медучреждении.
Фото: телеграм-канал МОЦОМД
Врачи-неонатальные хирурги МОЦОМД провели комплексное обследование, выполнили УЗИ мягких тканей живота, рентген и установили, что пуля находится под кожей.
«В ходе обследования мы с коллегами выяснили, что пуля находилась поверхностно и не повредила внутренние органы ребёнка. Поэтому угрозы для его жизни не было», – рассказал заведующий отделением хирургии новорождённых Михаил Рехвиашвили.Пуля была успешно удалена. Сразу после операции малышка вернулась в палату к матери. Как только послеоперационная рана зажила, обоих выписали домой.
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Лора Луганская