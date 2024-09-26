Шмыгаль сообщил об ударах ВС РФ по трём энергообъектам

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Три объекта передачи электроэнергии подверглись ударам во время массированного ночного обстрела объектов энергетики Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что в регионе повреждён объект энергетической инфраструктуры.
Шмыгаль написал, что минувшей ночью российские военные осуществили массированную атаку на энергетические объекты, применив для ударов беспилотники и ракеты. В результате этих ударов, были повреждены три объекта передачи электроэнергии, один из которых находится в Николаевской области.
Министр добавил, что поражение объектов не привело к отключениям электричества в домах. В настоящее время энергосистема страны работает в штатном режиме.
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Шмыгаль написал, что минувшей ночью российские военные осуществили массированную атаку на энергетические объекты, применив для ударов беспилотники и ракеты. В результате этих ударов, были повреждены три объекта передачи электроэнергии, один из которых находится в Николаевской области.
Министр добавил, что поражение объектов не привело к отключениям электричества в домах. В настоящее время энергосистема страны работает в штатном режиме.
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Анастасия Чинкова