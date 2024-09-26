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Шмыгаль сообщил об ударах ВС РФ по трём энергообъектам

Шмыгаль: три энергообъекта в Николаевской области подверглись ударам ВС РФ
26 сентября 2024, 17:22
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Три объекта передачи электроэнергии подверглись ударам во время массированного ночного обстрела объектов энергетики Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
Ранее глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал, что в регионе повреждён объект энергетической инфраструктуры.

Шмыгаль написал, что минувшей ночью российские военные осуществили массированную атаку на энергетические объекты, применив для ударов беспилотники и ракеты. В результате этих ударов, были повреждены три объекта передачи электроэнергии, один из которых находится в Николаевской области.



Министр добавил, что поражение объектов не привело к отключениям электричества в домах. В настоящее время энергосистема страны работает в штатном режиме.

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#вс рф
#удар
#атака
#энергетика
Военный аналитик Бутырин: США передадут Украине небольшую партию авиабомб JSOW
26 сентября 2024, 18:02

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Военный обозреватель Александр Бутырин считает, что США передадут Украине небольшое число управляемых авиабомб JSOW. Так он прокомментировал решение президента США Джо Байдена передать Киеву очередное оружие.
По его словам, заявление Байдена является очередной эскалацией конфликта, которая повлечёт за собой ответ со стороны России.

«Сами же управляемые авиабомбы — в них нет ничего такого экстраординарного или критичного, Россия и её вооружённые силы готовы к отражению атаки данных авиабомб. Другой вопрос, какое количество будет передано, потому что, как всегда, заявляют об этом очень громко, а передача самого вооружения растягивается на месяцы и иногда и на годы», — заявил Бутырин в беседе с RT.

Он считает, что Киев получит лишь небольшое число этих снарядов, пояснив, что авиабомбы сбрасываются с самолетов, а превосходство в небе на стороне ВС РФ. Кроме того, эти бомбы невозможно запустить с территории Украины. Истребителю ВСУ для этого придется зайти в зону действия российский ПВО, что грозит моментальным поражением самолета.

По мнению Бутырина, авиабомбы адаптированы под F-16, которые Киев уже получил.

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Пушилин: В освобождённом Украинске сейчас находятся до двух тысяч человек
26 сентября 2024, 17:19

Фото: сайт Кремля

В освобождённом российскими войсками Украинске в Донецкой Народной Республике в настоящее время находятся от полутора до двух тысяч мирных жителей. Им оказывается вся необходимая помощь.
Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В своём телеграм-канале он уточнил, что пока гражданское население города получает помощь от российских военнослужащих, но уже в ближайшее время в Украинск прибудут представители профильных ведомств и организаций и приступят к выполнению мероприятий в рамках своей компетенции.

Пушилин подчеркнул важное стратегическое значение этого города для ВСУ. Именно поэтому противник так упорно сопротивлялся и стремился не допустить продвижения российских войск на этом участке. Однако удержать его не удалось, Украинск полностью перешёл под контроль подразделений армии России, подчеркнул глава ДНР.

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#денис пушилин
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Советник главы ДНР Кимаковский: ВС РФ подошли к Селидово с трёх сторон
26 сентября 2024, 17:01

Фото: istockphoto/IherPhoto

Российские войска подошли к городу Селидово с трёх направлений. Об этом заявил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
В эфире «Первого канала» он пояснил, что после того, как в ходе успешного наступления части Вооружённых сил РФ вбили клин между Селидово и Цукурино, оборона противника на этом участке посыпалась. Город был взят сначала в полукольцо, а в настоящее время части российской армии подошли к Селидово практически с трёх сторон.

По словам Кимаковского, сейчас российские войска стараются взять под свой контроль все дороги, ведущие в город. Если это удастся сделать, то дальнейшая оборона Селидово для ВСУ станет непосильной задачей. После взятия этого города подразделениям армии России откроется путь на Красноармейск (Покровск) — один из крупнейших и стратегически важных для ВСУ населённых пунктов на западе ДНР.

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#всу
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«Пора снять белые перчатки»: России стоит начать воевать всерьез
Генерал Бужинский: России пора начать действовать всерьез
26 сентября 2024, 16:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский заявил, что ему непонятно, почему ВС РФ еще не уничтожили транспортную инфраструктуру на Украине и позволяют ездить в Киев политикам Запада, которые договариваются с Владимиром Зеленским о поставках все нового вооружения для ВСУ.
«Почему там до сих пор стоят мосты, тоннели, вокзалы и сама Банковая (офис Зеленского — ред.)? Почему там по-прежнему совершается политический туризм? Наше руководство, к сожалению, воздерживается от этих мер, хотя они давным-давно назрели», — заявил Бужинский в беседе с Царьградом.
По его словам, ВС РФ должны действовать решительнее и наносить удары по мостам и вокзалам. Именно эти действия станут вторым этапом спецоперации, который все ждут.

«Россия должна снять белые перчатки и начать действовать всерьез. Пора заканчивать», — подчеркнул генерал.

Кроме того, он отметил, что в случае разрешения стран Запада наносить Украине удары по территории России, переживать не стоит. Он пояснил, что в нашей стране довольная сильная ПВО, для преодоления которой необходимо запустить сотни, а то и тысячи ракет одновременно. Он напомнил случай, когда ВСУ выпустили по Крымскому мосту 12 ракет ATACMS, все они были сбиты.

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#туризм
#офис
#сво
#всу
#вс рф
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Жена военного из США сообщила о его гибели после удара ВС РФ по F-16 на Украине
26 сентября 2024, 16:39

Фото: iStock/bbevren

Кадровый военнослужащий ВВС США погиб в результате российского удара по военному аэродрому в Хмельницкой области, где были уничтожены пять истребителей F-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Минобороны России пока не давало официальных комментариев по поводу гибели американского военного.

Отмечается, что первой об этом сообщила жена военного Мелания Малвин Паркер. В своих соцсетях она опубликовала запись, в которой заявила о гибели супруга Стивена.

Она написала, что её муж отправился на Украину по программе для иностранных инструкторов. Она не понимает, зачем он согласился на это. Его не было дома в течение многих месяцев, а теперь он погиб. Женщина задаётся вопросом, как тело Стивена будет доставлено из Староконстантинова в США.

Также девушка назвала «идиотами» тех, кто в этой ситуации расстраивается из-за потерянных пяти истребителях F-16.

Ранее блогер из Украины Анатолий Шарий заявил о потере четырёх истребителей F-16 в результате удара ВС РФ. После этого Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что ВКС РФ нанесли удар ракетными системами «Кинжал» по аэродрому в Хмельницкой области. В итоге были уничтожены два истребителя, которые опаздывали на взлёт.

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#минобороны рф
#военные
#сша
#украина
#истребитель f-16
#всу
#вс рф
#удар
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Немецкий генерал Катер: Слова Зеленского в ООН о России не помогут ВСУ на фронте
26 сентября 2024, 16:15

Фото: istockphoto/Diy13

Слова украинского президента Владимира Зеленского о принуждении России к миру никак не облегчат положение ВСУ на фронте. Об этом заявил немецкий генерал Роланд
В интервью телеканалу Welt он отметил, что, на его взгляд, военная ситуация на Украине однозначно складывается в пользу России, и никакие красивые слова и громкие заявления тут не помогут.

Генерал бундесвера подчеркнул, что положение ВСУ на передовой и то, как развиваются события на поле боя, никак не способствуют тому, чтобы «принуждать» Россию к чему бы то ни было, как об этом мечтается Зеленскому.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал позицию главы киевского режима, основанную на «принуждении России к миру» фатальной ошибкой. Представитель Кремля подчеркнул, что данное заблуждение будет иметь для Зеленского неприятные последствия.

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#дмитрий песков
#интервью
#всу
#рф
#владимир зеленский
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В ДНР сообщили, что украинская оборона Покровска трещит по швам
Кимаковский: оборона ВСУ Покровска трещит по швам
26 сентября 2024, 16:14

Фото: iStock/zabelin

Оборона ВСУ у Покровска трещит по швам. Такое заявление в эфире Первого канала сделал советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Он заявил, что российские военные уже практически подошли к Мирнограду, а значит до Покровска (Красноармейска) остаются считанные километры.

Также советник Пушилина подчеркнул, что после недавней перегруппировки российских войск, в ходе которой продолжался серьёзный огневой контакт, оборона украинских войск начала стремительно сыпаться.

Ранее в этот день Минобороны России сообщало, что военные освободили населённый пункт Украинск в Донецкой Народной Республике (ДНР).

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#сво
#всу
#оборона
#днр
#военные
#вс рф
#минобороны
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Стало известно, до какого момента будет расти эскалация на Украине
Экс-полковник СБУ: эскалация на Украине будет расти до выборов президента США
26 сентября 2024, 16:04

Фото: iStock/MikeMareen

Эскалация конфликта на Украине будет усиливаться вплоть до выборов президента США в ноябре. Такой прогноз сделал полковник СБУ в отставке олег Стариков в беседе с журналистом Александром Шелестом*.
Он заявил в октябре-ноябре будет наблюдаться стремительная эскалация боевых действий. Будет вестись такая борьба, что «камня на камне не останется».

Стариков отметил, что итоги американских выборов определят последующее направление конфликта на Украине. Причём это произойдет не только из-за сотрудничества Киева и Вашингтона, но и из-за глобального противостояния Запада и России.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. На них будут представлены два кандидата: экс-президент страны Дональд Трамп от Республиканской партии и нынешняя вице-президент Камала Харрис от Демократической партии.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
#украина
#сша
#россия
#конфликт
#выборы
#президент
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Обнаружены предсмертные записки ликвидированных в Курской области бойцов ВСУ
Военкор Лисицын показал записки бойцов ВСУ, ликвидированных в Курской области
26 сентября 2024, 15:24

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По сети распространились предсмертные записки бойцов ВСУ, ликвидированных в Глушковском районе Курской области. Об этом в своём Telegram-канале написал военкор Евгений Лисицын.
В одной из найденных российскими военными записок боец ВСУ обвиняет полковника, фамилию которого трудно разобрать, в том, что тот бросил украинских военных «на мясо». Также он добавил, что им не оказывается никакая поддержка, поэтому долго им не продержаться.

Во второй записке солдат заявил, что украинских бойцов отправили на смерть в Курскую область. «Мы все погибли. Зеленский и Сырский – будьте прокляты!» – писал военный.

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#вс рф
#курская область
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