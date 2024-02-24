Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады группировки «Центр»

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Министр обороны России Сергей Шойгу посетил зону СВО и заслушал доклады военных группировки «Центр» о действиях украинской стороны. Об этом Минобороны РФ сообщило в своём Telegram-канале.
Напомним, что 17 февраля украинские войска были выведены из Авдеевки. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, такое решение было принято для того, чтобы перевести подразделения к обороне и ради сохранения жизни украинских военнослужащих.
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Анастасия Чинкова