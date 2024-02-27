Шойгу назвал три населенных пункта, которые перешли под контроль ВС РФ

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За минувшую неделю российская армия смогла освободить от ВСУ три населенных пункта в ДНР: Победа, Ласточкино и Северное. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии оборонного ведомства.
По словам Шойгу, с начала текущего года российским войскам удалось освободить от украинских военных в около 327 квадратных километров новой территории России.
Он также отметил, что и на других направлениях спецоперации армия России продолжает наносить мощные удары по объектам ВСУ и не дают им возможности для восстановления боеспособности.
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«За последнюю неделю ВСУ были выбиты из населенных пунктов Победа, Ласточкино, Северное Донецкой Народной Республики», — уточнил Шойгу.
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Элина Позднякова