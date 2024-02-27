Шойгу раскрыл реальные потери ВСУ

Фото: сайт Кремля
За все время спецоперации ВСУ потеряли порядка 444 тысяч человек личного состава и продолжают ежедневно терять около 800 военных каждые сутки. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках заседания Коллегии Минобороны России.
«В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава», — заявил Шойгу.
Он также добавил, что ВСУ теряют каждые сутки порядка 120 единиц различного вооружения, в том числе и иностранное, по всей линии соприкосновения.
Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.
Читайте также:
Шойгу назвал потери ВСУ за время проведения СВО
ВСУ потеряли более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2
Прорыв в Орловке и штурмы в Клещеевке: последние новости СВО
Элина Позднякова