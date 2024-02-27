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Шойгу раскрыл реальные потери ВСУ

Шойгу: ВСУ с начала 2024 года теряют более 800 военных в день
27 февраля 2024, 13:31
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

За все время спецоперации ВСУ потеряли порядка 444 тысяч человек личного состава и продолжают ежедневно терять около 800 военных каждые сутки. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в рамках заседания Коллегии Минобороны России.
«В результате решительных и активных действий наших военнослужащих снижается боевой потенциал вооруженных сил Украины. В среднем с начала года противник ежедневно теряет более 800 человек личного состава», — заявил Шойгу.

Он также добавил, что ВСУ теряют каждые сутки порядка 120 единиц различного вооружения, в том числе и иностранное, по всей линии соприкосновения.


Шойгу уточнил, что за все время спецоперации ВСУ потеряли более 444 тысяч человек живой силы.

Напомним, 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих.

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Шойгу назвал потери ВСУ за время проведения СВО
Шойгу: с начала СВО Украина потеряла 444 тысячи военнослужащих
27 февраля 2024, 13:27

Фото: сайт Кремля

С начала проведения спецоперации на территории Украины ВСУ потеряли более 400 тысяч человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, украинская армия лишилась 444 тысячи бойцов. Глава российского оборонного ведомства также сообщил, что ежедневно украинская армия лишается 800 человек и более 120 единиц вооружения.

Шойгу напомнил тактических успехах ВС РФ на линии фронта и сообщил, что за одну неделю боевых действий, российские бойцы сумели освободить Ласточкино и Победу, а также выбить оставшиеся группировки ВСУ из поселка Северный в ДНР.

Также министр оценил положение ВСУ на фронте и отметил, что оно говорит о бесперспективности стратегии США по сдерживанию России.

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#вс рф
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ВСУ потеряли более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2
Süddeutsche Zeitung: ВСУ потеряли уже более 20 Leopard
27 февраля 2024, 13:07

Фото: iStock/Teka77

ВСУ потеряли уже более 20 немецких танков Leopard 1 и Leopard 2, пишет издание Süddeutsche Zeitung, уточняя, что семь из них были утрачены украинскими военными в ходе летнего контрнаступления в районе села Работино Запорожской области.
«Украина получила около 230 танков Leopard 1 и 2, 38 из которых поступили из Германии. Однако во время разочаровывающего украинского контрнаступления летом многие из них застряли в российской обороне», — говорится в статье.

При этом уточняется, что более 20 танков были уничтожены ВС РФ или брошены ВСУ. При этом семь из них – только в районе села Работино в Запорожской области.

Кроме того, издание приводит слова украинского командира танка Leopard 2A6, который рассказал, что самой большой угрозой для данной боевой машины являются российские дроны. А одним из самых уязвимых мест этого танка, по словам украинского военного, является зазор между башней и корпусом.

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#всу
#вс рф
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В США признали переоцененность танков M1 Abrams для ВСУ
NI: Abrams, вероятно, значительно переоценен
27 февраля 2024, 12:50

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Танки M1 Abrams, один из которых был уничтожен российскими бойцами в зоне СВО, значительно переоценены и не являются чудесным и непобедимым оружием. Об этом пишет американское издание National Interest.
«M1 Abrams, вероятно, значительно переоценен — так же, как британский Challenger 2 и немецкий Leopard 2. Хотя M1, Challenger 2 и Leopard 2 считаются одними из лучших танков, находящихся сейчас на вооружении», — говорится в статье.

При этом уточняется, что ни один из этих танков не является непобедимым чудесным оружием. Автор также пояснил, что конфликт на Украине показал, что дроны и противотанковое оружие могут подбить даже самые современные бронированные машины. При этом издание считает, что уничтоженный в районе Авдеевки Abrams не будет последним.

26 февраля стало известно, что российские военные впервые поразили под Авдеевкой американский танк Abrams. Сперва Abrams был подбит при помощи FVP-дрона, а уже потом его окончательно уничтожила 15-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада при помощи ручного противотанкового комплекса.

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#оружие
#машины
#танк
#дроны
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Прорыв в Орловке и штурмы в Клещеевке: последние новости СВО
27 февраля 2024, 09:59

Фото: istock / Longfin Media

ВСУ продолжают наносить удары с использованием дронов по гражданскому населению на фоне неудач на линии боевого соприкосновения. Где удалось продвинуться российским бойцам, и какой населенный пункт перешел под контроль ВС РФ, читайте в материале «Радио 1».

Запорожское направление


На Времевском выступе российские военнослужащие попытались продвинуться в направлении Золотой Нивы, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». В результате боя ВС РФ уничтожили боевую машину пехоты противника и бронированный автомобиль.

Донецкое направление


ВС РФ атаковали позиции ВСУ в Новомихайловке применяя средства дальнего поражения. Также зафиксированы атаки российских войск на восточных окраинах города Красногоровка, в районе Невельского и Первомайского.

«ВС РФ продвинулись в н.п. Красногоровка и вошли в город. Бои идут на южных улицах», - подтвердил военкор Евгений Лисицын.
Западнее Авдеевки ВС РФ продвинулись к селу Тоненькое. Севернее населенного пункта российские войска после массированных артобстрелов установили контроль над селом Ласточкино и зашли в Орловку.


Бахмутское направление


На Бахмутском направлении ВС РФ продолжили штурмовые действия на высотах северо-западнее Клещеевки и в Ивановском. ВСУ удерживают позиции, несмотря на значительные потери среди личного состава и техники.

Луганское направление


ВС РФ перешли в атаку у Тернов, Табаевки и Синьковки. Под ударами ВСУ в Белогоровке, Серебрянке и Торском. Продвижения в настоящий момент не зафиксировано.

Артемовское направление


Российские военнослужащие продвинулись к Красному с востока и севера. Так же ВС РФ атаковали северо-запад от Клещеевки и Андреевки. В результате атаки ВСУ потеряли две БМП (боевая машина пехоты – прим.ред).

ВСУ нанесли удары дронами по Белгороду


Украинская группировка продолжает наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и мирным гражданам. В селе Почаево Грайворонского городского округа ВСУ ударили дроном-камикадзе по гражданской машине, в которой находились строители. В результате атаки 3 человека погибли, три человека получили ранения.

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#контроль
#всу
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#запад
#машина
#сводкасво
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Пленный рассказал, что его мобилизовали в ВСУ, невзирая на срок за дезертирство
27 февраля 2024, 08:55

Фото: istock / Prostock-Studio

Украинский военнопленный рассказал, как его мобилизовали несмотря на срок за дезертирство. Об этом пишет РИА Новости.

«Я думал, что я не пойду служить, потому что я не являюсь военнообязанным. С 1996 по 1997 год, когда я служил «срочку», я дезертировал. То есть снял целый караул, но там не убил никого, просто забрал автоматы и ворвался в дом», — поделился мужичка.
Тогда украинца осудили по четырем статьям уголовного кодекса. Мужчину приговорили не только к тюремному сроку, но и к году лечения в Республиканской психиатрической больнице строгого режима.

Повестку он получил весной 2023 года, но «забрали» его только в августе. Ему поручили сообщить замполиту о пребывании в тюрьме психиатрической больнице. Но на месте его признали подходящим для мобилизации.

Ранее вдова русского солдата рассказала об удивительном побеге мужа из украинского плена. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#плен
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#военные
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Российские артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении
Минобороны РФ: Артиллерия ВДВ уничтожила опорный пункт ВСУ в Запорожье
27 февраля 2024, 07:22

Фото: istock / ???? ??????

Артиллеристы Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ ликвидировали военных ВСУ в опорном пункте на Запорожском направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

«В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ в районе населенного пункта Вербовое Запорожской области», — заявили в ведомстве.
Участки местности с высоким скоплением бойцов украинских войск были обнаружены в районе населенного пункта Вербовое. Противника уничтожили расчетами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Ранее сообщалось, что силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#град
#вдв
#всу
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Минобороны отчиталось о сбитых дронах ВСУ над Белгородом и Брянском
27 февраля 2024, 07:08

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Два украинских БПЛА минувшей ночью были уничтожены над Брянской областью и один — над Белгородской, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области и один – над территорией Белгородской области», — отметили в пресс-службе российского военного ведомства.

Незадолго до этого брянский губернатор Александр Богомаз в своём личном Telegram-канале рассказал об уничтожении средствами ПВО двух украинских дронов, которые попытались атаковать Клинцовский ​район области.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на спецоперацию по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#белгород
#брянская область
#бпла
#украина
#минобороны рф
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Украинский блогер раскритиковал слова Зеленского о числе погибших солдат ВСУ
27 февраля 2024, 05:36

Военнослужащий Вооружённых сил Украины (ВСУ) и блогер Станислав Бунятов, автор Telegram-канала «Говорять Снайпер», прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что с начала боевых действий в феврале 2022 года погибла лишь 31 тысяча украинских военнослужащих. Его пост цитирует издание «Страна.ua».
«Как я и говорил, публично объявляет реальную информацию о своих потерях только сторона, которая готовится к капитуляции. Зеленский озвучил заниженные, но переборщил настолько, что это вызвало общенациональное недовольство и полное недоверие», – написал Бунятов.

25 февраля Зеленский впервые с начала СВО назвал число погибших украинских военных. По его словам, в ходе конфликта погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. В ответ на это губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что эти цифры в устах украинского лидера оказались занижены минимум в 10 раз.

Напомним, что до этого о потерях в рядах ВСУ заявлял советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Тогда, в декабре 2023 года, погибших насчитывалось от 10 до 13 тысяч. Сам же Зеленский сделал такое заявление впервые с февраля 2022 года.

Реальные потери Вооружённых сил Украины с начала конфликта составляют порядка 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Это так называемые невозвратные потери украинской армии. Такие цифры назвал бывший генеральный прокурор Украины, а также экс-глава министерства внутренних дел страны Юрий Луценко. В эфире YouTube-канала «Прямой» он заявил, что некие «они», вероятно, имея ввиду киевские власти, обязаны сказать народу правду о потерях. Он также отметил, что эти цифры станут шоком для людей, ибо пропаганда говорит совсем другое.

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#блогер
#погибшие
#всу
#владимир зеленский
#владимир сальдо
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Эммануэль Макрон не исключил отправки европейских войск на Украину
РИА Новости: Макрон заявил, что нельзя исключать отправку войск ЕС на Украину
27 февраля 2024, 01:40

Фото: официальный сайт президента Франции

Возможность отправки войск западных стран на Украину обсуждалась на конференции в Париже, однако консенсус по этой теме так и не был достигнут. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам встречи, передаёт РИА Новости.
«Мы это обсудили, консенсус пока не достигнут, но ничего не может быть исключено», — заявил французский президент, добавив, что для безопасности Европы необходимо поражение Москвы в украинском конфликте.

Страны ЕС будут изучать возможности мобилизации третьих стран для закупки боеприпасов, добавил он. Глава Франции напомнил, что ранее было создано восемь коалиций, посвященных передаче Киеву отдельных видов боеприпасов, и тут же заявил о создании новой — на сей раз по вопросу поставки на Украину дальнобойного вооружения.

Ранее о том, что Прага не станет отправлять своих военнослужащих на Украину, заявил чешский премьер-министр Пётр Фиала. А президент Польши Анджей Дуда прямо заявил, что страны НАТО и ЕС расходятся в своих мнениях об этом.

В понедельник, 26 февраля, премьер Словакии Роберт Фицо сообщил, что отдельные страны ЕС и НАТО думают над тем, чтобы отправить своих военных в Украину на базе двусторонних соглашений. По его словам, если подобное решение и будет принято, то оно не приведет к уступкам со стороны России, а только приведет к эскалации конфликта. Однако он отметил, что Словакия не может повлиять на заключение соглашений с Украиной другими странами, но настаивает на том, что поставленной цели таким путем не добиться.

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#евросоюз
#украина
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