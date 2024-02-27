Шойгу назвал площадь территорий, взятых Россией под контроль

Фото: сайт Кремля
Российская армия установила контроль над территорией 327 квадратных километров новых регионов. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
Он также сообщил, что за минувшую неделю ВС РФ удалось освободить два населенных пункта Ласточкино и Победу, а также зачистить поселок Северный в ДНР.
Российская армия установила контроль над территорией 327 квадратных километров новых регионов. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он также сообщил, что за минувшую неделю ВС РФ удалось освободить два населенных пункта Ласточкино и Победу, а также зачистить поселок Северный в ДНР.
Министр добавил, что на других направлениях российские войска продолжают работу по освобождению и зачистке территорий. ВС РФ оказывают постоянное огневое воздействие на позиции ВСУ, чтобы последние не могли сохранять и восстанавливать свою боеспособность, подчеркнул Шойгу.
Прежде глава оборонного ведомства рассказал о потерях ВСУ с начала проведения спецоперации.
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Российская армия установила контроль над территорией 327 квадратных километров новых регионов. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он также сообщил, что за минувшую неделю ВС РФ удалось освободить два населенных пункта Ласточкино и Победу, а также зачистить поселок Северный в ДНР.
Прежде глава оборонного ведомства рассказал о потерях ВСУ с начала проведения спецоперации.
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Анастасия Хохлова