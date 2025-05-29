Шойгу дал жесткий ответ на слова Мерца о дальнобойных ракетах

29 мая 2025, 15:49

России есть чем ответить на решение Германии по дальнобойным ракетам

На фоне обострения ситуации вокруг поставок вооружений, Россия продолжает усилия по урегулированию конфликта.





Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу резко отреагировал на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о смягчении ограничений по применению дальнобойного оружия, которое Киев может использовать для ударов по российской территории. Шойгу подчеркнул, что у России есть чем ответить на этот шаг.





«Поверьте, нам есть что снимать в ответ на их снятие», — заявил Шойгу, комментируя решение Германии. «Так сняли или не сняли? Сняла или не сняла», — добавил он.