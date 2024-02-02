Шойгу обвинил Киев в совершении преступлений ради достижения корыстных целей

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Киев для демонстрации союзникам хоть малейших успехов осуществляет теракты против мирных граждан России, при этом не гнушается уничтожением и украинских граждан. Такое заявление сделал заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан», - заявил Шойгу.
Он напомнил, что 24 января украинская сторона атаковала российский самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, подлежащих обмену.
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Элина Позднякова