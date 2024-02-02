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Шойгу обвинил Киев в совершении преступлений ради достижения корыстных целей

02 февраля 2024, 13:47
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Киев для демонстрации союзникам хоть малейших успехов осуществляет теракты против мирных граждан России, при этом не гнушается уничтожением и украинских граждан. Такое заявление сделал заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
«Для демонстрации западным кураторам хоть каких-то успехов режим Зеленского осуществляет террористические акты против российских мирных граждан. При этом киевские власти не гнушаются уничтожать и своих граждан», - заявил Шойгу.

Он напомнил, что 24 января украинская сторона атаковала российский самолет Ил-76, на борту которого находились 65 украинских военнопленных, подлежащих обмену.


Шойгу подчеркнул, что такие действия указывают на циничный характер действий украинских властей, которые готовы пойти на любые преступления ради достижения корыстных целей.

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Шойгу раскрыл потери ВСУ за январь 2024 года
Шойгу: ВСУ потеряли более 23 тысяч бойцов за январь
02 февраля 2024, 13:03

Фото: сайт Кремля

Потери украинских войск за минувший месяц составили более 23 тысяч военных убитыми и ранеными. Такие данные привел министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом армии России.
«В результате комплексного огневого воздействия потери ВСУ за прошедший месяц превысили 23 тысячи человек убитыми и ранеными», - сказал Шойгу.

Ранее глава Минобороны РФ сообщал, что в 2023 год потери ВСУ составили более 215 тысяч человек, кроме того, ВС РФ уничтожили порядка 28 тысяч единиц вооружения противника. По его словам, среди ВСУ четко наблюдается истощение людского ресурса. При этом результатов на поле боя у них нет. Шойгу подчеркнул, что США реализуют свои амбиции на мировое лидерство, не считая жизней украинцев, а киевский режим послушно гонит своих солдат на убой.


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#вс рф
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«Долбодятлы»: Спикер ВВС Украины Игнат ответил критикующим отказ Киева от F-18 Hornet
Спикер ВВС Украины Игнат обматерил людей, критикующих отказ Киева от F-18 Hornet
02 февраля 2024, 12:50

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат нецензурно выразился в адрес пользователей Facebook*, которые были недовольны отказом Киева от австралийских F-18 Hornet. Его слова приводит местное издание «Страна.ua».
«Не знаете, не трындите! Потому что вы уже все достали, если честно. Мы идем по единственной доступной тропинке к западным самолетам. Насколько это возможно», — разозлился Игнат.

Он также выразил недоумение, откуда появляются «долбодятлы», которые задают такие вопросы, обматерив одного из пользователей соцсети, за то, что он говорит глупости.

Придя в себя, Игнат пояснил, что эмоционально реагирует в адрес людей, которые, как он считает, презирают работу военных ведомств Украины.

Напомним, украинская армия отказалась от получения списанных австралийских истребителей F/A-18, назвав их летающим хламом. Этот прецедент фактически остановил сделку по передаче военной техники, которая должна была состояться между Киевом и Канберрой.

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#армия
#соцсети
#всу
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«Делят окопы с трупами»: западные СМИ раскрыли страшные условия ВСУ на фронте
Spiegel: бойцы ВСУ вынуждены делить окопы с мертвецами
02 февраля 2024, 12:38

Фото: iStock/Jakub Laichter

В ВСУ критически не хватает личного состава, а те солдаты, которые находятся в зоне боевых действий, устали от тяжелых условий службы. Об этом пишет журнал Spiegel, ссылаясь на украинских военных и их родственников.
По словам жены одного из бойцов ВСУ, который уже более года находится в районе Артемовска, он занимает грязную и холодную позицию всего в ста метрах от российских военных. А иногда ему и вовсе приходится делить окопы с мертвецами, так как российские обстрелы не позволяют вывезти тела погибших.

Издание пишет, что сейчас на Украине проводится мобилизация не по четким правилам, «а тайно, с обвинениями в произволе и коррупции».

«Любой, у кого нет денег или связей или просто не действует достаточно быстро, может стать жертвой все более жестоких методов вербовки. Представители власти ловят мужчин на улице или на работе и тащат их на сборы», - говорится в статье.

Однако те, кого отправляют на фронт такими методами зачастую оказываются некачественными солдатами, а многие из них – алкоголики, рассказал изданию один из командиров ВСУ. Таким образом, из 100 бойцов роты сражаться могут только около 20 человек, утверждают собеседники журнала.

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#мобилизация
#всу
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Кличко назвал число мужчин и женщин, мобилизованных в Киеве
Кличко: Нам нужна новая мобилизация
02 февраля 2024, 12:06

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Киевский мэр Виталий Кличко заявил о необходимости проведения новой мобилизации на Украине, чтобы обеспечить ротацию для ВСУ.
«Нам нужна новая мобилизация, чтобы обеспечить ротацию солдат, которые находятся на линии фронта. Но экономика по-прежнему важна, как и безопасность женщин и детей, которые живут в тылу», - заявил Кличко в интервью французскому журналу Point.

Он пояснил, что у каждого украинского военного есть семья, и все хотят знать, что их родные находятся в безопасности.

Кличко также отметил, что в Киеве мобилизовали уже 100 тысяч мужчин и женщин.

Накануне экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что во время военного положения никому из украинцев отсидеться не удастся. Она также добавила, что каждому придется выполнить долг перед страной на фронте или в тылу.

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«Баулы с адресами на Украину»: необычный груз обнаружили на таможне в Забайкалье
В Забайкалье задержали партию военной формы для ВСУ
02 февраля 2024, 11:40

Фото: iStock/Shutter2U

На железнодорожном пункте пропуска «Забайкальск» сотрудники таможни в грузовом поезде обнаружили контейнеры с военной формой для украинских военных, который отправлялся транзитом через Китай в Польшу. Об этом сообщил начальник Читинской таможни Владимир Игнатьев в рамках пресс-конференции.
«Груз транзитом шел через Китай в Польшу. По декларации шла спортивная и рабочая одежда. На ЖДПП при досмотре ИДК просвечивает каждый контейнер. И он показал, что там не совсем спортивная одежда по плотности ткани и другим параметрам. Один контейнер "выдернули", вскрыли, а там баулы с адресами на Украину. В них было упаковано обмундирование с символикой украинской армии», - пояснил Игнатьев.

Таким образом, таможенники задержали восемь контейнеров. Сейчас изучается их содержимое. При этом Игнатьев отметил, что упакована форма для ВСУ была заводским способом в вакуумную упаковку. После распаковки понадобится еще порядка 6 дополнительных контейнеров, чтобы поместить все.

Как уточнил Игнатьев ТАСС, досмотр контейнеров продлится около недели. В дело также вступила ФСБ. Где изготовлена форма – пока не известно, так как бирок с указанием изготовителя нет.

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#фсб
#китай
#одежда
#всу
#таможня
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Последние новости СВО: что ВСУ применили в Запорожье, где ВС РФ прорвали оборону
02 февраля 2024, 10:25

Фото: iStock/Dmitry Andreev

ВС РФ стремительно продвигаются к стратегически важному населенному пункту на Луганском направлении, ВСУ восполняют потери неопытными мобилизованными. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения спецоперации, и о том, где зафиксированы самые ожесточенные бои.

Херсонское направление


Возле населенного пункта Крынки ВС РФ уничтожили более пяти лодок ВСУ с десантом и боеприпасами. Тяжелыми огнеметными системами «Солнцепек» наносятся удары по позициям украинских войск в Бериславе.


В зоне СВО ликвидировали наемницу из Германии
В зоне СВО ликвидировали наемницу из Германии

Артемовское направление


Украинская армия восполнила большие потери на Артёмовском направлении с помощью военных, которые были мобилизованы в январе текущего года. Об этом сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, силы на участок Клещеевка — Курдюмовка были переброшены с Константиновки.

«С Константиновки на участок Клещеевка — Курдюмовка отмечено прибытие свежего пополнения для потрепанных украинских подразделений, сдерживающих натиск наших войск», — заявил Марочко.
Он также добавил, что для боевых действий привлекаются мобилизованные, не имеющие боевого опыта.

Западнее Артёмовска ВСУ контратаковали у Богдановки, продвижения не зафиксировано.

Лиманское направление


Расширили зону контроля на несколько метров российские военные на восточном направлении Яра Лаптева. ВСУ пытаются перехватить инициативу и контратакуют с применением бронетехники.

Запорожское направление


В Запорожье ВСУ активно применяют БПЛА. Впервые за длительное время ВСУ осуществили сразу несколько попыток атак в районе Работино. Противник нанес удар по населенному пункту из РСЗО (реактивная система залпового огня-прим.ред), а также осуществил дистанционное минирование местности с использованием дронов.

Времевское направление


На Времевском направлении в Донецкой народной республике колонна бронетехники ВС РФ прорвала оборону ВСУ в районе Приютного. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Также на один километр удалось продвинуться российским войскам на участке Марьинка-Новомихайловка.

Харьковское направление


Российские военные с использованием беспилотников-камикадзе «Герань-2» поразили промышленное предприятие в Основянском районе Харькова. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбарь». Кроме того, ВС РФ ударили по местам дислокации иностранных наемников, участвующих в военных действиях на стороне ВСУ.

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Краснолиманское и Купянское направления


На Краснолиманском направлении ВС России на два километра продвинулись у населенного пункта Терны и Ямполовка. Тактического успеха российским бойцам также удалось достичь южнее Купянска: войска продвинулись вглубь Табаевки и Крахмального.
По информации Минобороны, ВС РФ поразили восемь единиц техники на Купянском направлении

«Мы навелись, огонь. Нам сказали, еще три снаряда туда же. В результате все цели – восемь единиц техники – были поражены», – рассказал командир , артиллеристы «Западной» группировки войск.

Луганское направление


Российские бойцы продвинулись к Тернам, сообщает телеграм-канал «WarGonzo». До этого ключевого населённого пункта, через который снабжается украинская группировка на левом берегу реки Жеребец, ВС РФ отделяет порядка двух километровУ Берестового, Крахмального и Табаевки – жёсткие встречные бои. Российские войска продолжили атаки в районе Синьковки.

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#всу
#вс рф
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#запорожье
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На Украине заметили «негативный осадок» от контрнаступления
Подоляк пожаловался на негативный осадок после провального контрнаступления ВСУ
02 февраля 2024, 09:32

Фото: istock / JARAMA

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили про негативный осадок, оставшийся после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил советник офиса главы страны Михаил Подоляк в эфире украинского «24 канала».

«Что насчет контрнаступления, да, есть негативный осадок. Мы совершили определенные тактические ошибки, о чем говорило политическое и военное руководство», — заявил Подоляк.
Советник отметил, что украински войскам нужно существенно пересмотреть тактику, учитывая поступающее вооружение с Запада. Он признал, что в армии существует дефицит

Подоляк отметил, что ВСУ необходимо существенно пересмотреть свою тактику с учетом поступающего западного оружия. При этом он указал на определенный дефицит вооружений в армии.

Ранее стали известны подробности разговора Залужного с Зеленским по вопросу его отставки. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#страны
#вооружение
#дефицит
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Стали известны подробности разговора Залужного с Зеленским по вопросу его отставки
WP: Залужный заявил Зеленскому о маловероятных улучшениях на фронте для ВСУ
02 февраля 2024, 07:27

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с Владимиром Зеленским заявил, что улучшение обстановки для Вооруженных сил Украины на фронте маловероятно. Об этом пишет газета Washington Post, ссылаясь на украинский источник.

Как заявил собеседник агентства, в беседе Зеленский выдвинул предположение, что смена руководства может повлиять на изменение обстановки, так как украинцы устали от конфликта, а помощь Запада постепенно сокращается.

«Генерал не был рассержен <...> он высказал несколько напутственных мыслей о проблемах, которые унаследует его преемник, и дал понять, почему быстрое улучшение положения Украины на поле боя маловероятно», – сказано в материале.
Судя по информации источника, Залужный спокойно отреагировал на свое увольнение, а Зеленский внимательно выслушал главкома.

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#увольнение
#всу
#зеленский
#валерий залужный
#украина
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Сальдо рассказал о покидающем Херсон населении
Сальдо: население Херсона сокращается из-за нестерпимых условий жизни
02 февраля 2024, 07:02

Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

В подконтрольном украинским властям Херсоне остается все меньше людей из-за плохих условий существования. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«Они ведут фортификационные работы, чтобы предотвратить возможное наступление наших войск», — пояснил глава региона.
Он отметил, что в городе продолжает оставаться старшее поколение, так как пожилым людям «тяжело сняться с места».

Ранее Сальдо заявил, украинцев насильно отправляют на фронт, а при попытке сдаться в плен — расстреливают в спину свои же заградотряды. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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