«Молился и верил»: Боец РФ с товарищем больше месяца держал оборону в Тарасовке под обстрелами ВСУ

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Российский боец с позывным Беркут и его напарник 46 дней обороняли позиции в Тарасовке (ДНР) под непрерывными обстрелами ВСУ. Об этом Беркут рассказал военкору KP.RU Григорию Кубатьяну.
По словам военного, украинские силы десятки раз атаковали их позиции, используя дроны-камикадзе и беспилотники «Баба Яга». Несмотря на попытки противника вынудить бойцов отступить, группа удерживала занятый подвал, адаптируясь к тактике врага.
Изначально в отряде было трое: боец Черкес получил ранение на подходе к укрытию, а позже выбыл Рыжий. В итоге Беркут объединился с сослуживцем из другого батальона, и вдвоём они продолжили сопротивление.
Беркут признался, что в критические моменты мысленно обращался к семье и молился — пересматривал фотографии близких и повторял, что обязан вернуться живым.
23 апреля стало известно, что подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль село Тарасовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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«Мы выдавливали противника, отталкивали его, закреплялись на его позициях. По подвалу, который мы заняли, били то (дроны) камикадзе, то «Баба яга» со сбросами. Сколько было ударов, мы не считали. Десятки», — признавался солдат.
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Изначально в отряде было трое: боец Черкес получил ранение на подходе к укрытию, а позже выбыл Рыжий. В итоге Беркут объединился с сослуживцем из другого батальона, и вдвоём они продолжили сопротивление.
Беркут признался, что в критические моменты мысленно обращался к семье и молился — пересматривал фотографии близких и повторял, что обязан вернуться живым.
23 апреля стало известно, что подразделения группировки войск «Южная» взяли под контроль село Тарасовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).
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Мария Моисеева