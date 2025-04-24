Шойгу поделился деталями подготовки Европы к войне с Россией и назвал ее возможную дату

Сергей Шойгу (Фото: kremlin.ru)
К 2030 году Европа намерена завершить подготовку к возможной военной конфронтации с Россией. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС.
«Вместе с тем поддерживающие их (представителей киевского режима) государства, несмотря на громкие заявления, не могут удовлетворить все требования Киева в военной сфере», — указал секретарь Совета Безопасности РФ.По его словам, в странах ЕС уже развернута масштабная кампания, направленная на ускорение милитаризации. Шойгу отметил, что в европейских политических кругах открыто обсуждаются сроки потенциального столкновения — от трёх до пяти лет. Такие оценки, подчеркнул он, свидетельствуют о нарастании антироссийской риторики и практических шагов по наращиванию военного присутствия у границ РФ.
«В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. (...) Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — поделился Шойгу.Ранее сообщалось, что Дональд Трамп отказался дать прямой ответ на вопрос о возможном признании Крыма частью России, заявив, что его главная цель — завершение конфликта.
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