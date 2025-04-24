Умер попавший под обстрел ВСУ российский военкор телеканала «Звезда»

Никита Гольдин (Фото: Telegram @zvezdanews)
Военкор телеканала «Звезда» Никита Гольдин скончался в больнице утром 22 апреля после тяжелых ранений, полученных во время обстрела ВСУ 24 марта. Об этом сообщила газета «Красная звезда» на своем официально сайте.
Почти месяц медики пытались стабилизировать состояние Никиты, но спасти жизнь журналиста не удалось. Уточняется, что Гольдин работал на телеканале с лета 2024 года. Коллектив приносит соболезнования близким погибшего и сожалеет, что такой прекрасный человек погиб.
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«Никита работал в группе с нашим оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Вместе с ними находился корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Боевики ударили по машине двумя реактивными снарядами HIMARS. Журналисты погибли», — отметили в Telegram-канале «Звезды».Тогда подчеркивалось, что обстрел гражданского транспорта с журналистами стал еще одним эпизодом целенаправленных атак ВСУ на представителей СМИ.
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