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Шойгу поручил нарастить и модернизировать производство высокоточных боеприпасов

12 января 2024, 14:09
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов, а также модернизировать обычные до высокоточных. Об этом сообщает оборонное ведомство России.
Согласно сообщению, Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов. Он также поручил перевести отдельную линейку боеприпасов из обычных в категорию высокоточных. По словам министра, обычных боеприпасов в России имеется достаточное количество.

«Есть успешный опыт и есть хорошие результаты. Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям», - отметил Шойгу.


Ранее сообщалось, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». По словам министра, в настоящее время система унифицированных высокоточных помехозащищённых боеприпасов находится на завершающей стадии испытаний.

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Генерал Кривонос: ВС РФ продвигаются на Купянском и Краснолиманском направлениях
12 января 2024, 14:19

Фото: iStock/Anna_Anikina

Российские войска продвигаются вперёд на Купянском и Краснолиманском направлениях, об этом сообщил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в интервью для «Прямой».
«Давайте рассмотрим возможности русских на Купянском и Лиманском (Краснолиманском) направлениях, где сейчас идут тяжелые бои. С точки зрения возможностей наступления российской армии у них есть ресурсы, которые помогут им продвинуться вперед», — прокомментировал ситуацию Кривонос.

Генерал также напомнил, что сейчас Вооружённые силы Украины испытывают серьёзную нехватку вооружения, которая парализует возможности армии проводить настпуательные операции. В то же время, у ВС РФ такой проблемы нет.

По мнению Кривоноса, расслабляться украинцам сейчас никак нельзя, поскольку у России есть все необходимые ресурсы для наступления.

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В МИД РФ ответили на заявления Украины о применении Россией ракет из Китая
Захарова: Украина пытается держать тему на плаву, заявляя о ракетах из КНДР
12 января 2024, 14:14

Фото: iStock/ser-alim

Украина, заявляя о якобы применении Россией китайских ракет, пытается «держать тему на плаву», чтобы перевести всё внимание на Москву, на фоне провала украинской компании США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она подчеркнула, что такие заявления всегда делаются неслучайно. Это попытка отвести внимание от неудачной украинской кампании. Причём, Захарова говорила не о провалившемся контрнаступлении ВСУ, а о всей украинской кампании США.

Также представитель МИД добавила, что такие обвинения никогда не имеют доказательств. Единственное для чего сейчас Украина перешла к таким мерам – это продолжить оказывать информационное давление на Россию.

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В Офисе президента Украины рассказали, когда будет принят новый закон о мобилизации
Подоляк: новый закон о мобилизации на Украине будет принят в ближайшие недели
12 января 2024, 13:51

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что новый законопроект о мобилизации будет принят через несколько дней или недель после всех правок.
«Я думаю, что несколько дней, максимум недель и закон будет все же проголосован в первом, втором чтении. Ну, подразумевается с учетом еще дополнительных правок, которые нужно внести», - сказал Подоляк в эфире телемарафона.

По его словам, в правленой версии учтут позиции всех комитетов, а не только оборонного.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В ней учтены все замечания, которые были даны в конце декабря. При этом Верховная рада отозвала этот законопроект на доработку.

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#киев
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СМИ раскрыли объекты, которые ВС РФ поразили на Украине
InfoBRICS: ВС РФ ударили по объектам ВСУ с западным оружием
12 января 2024, 13:02

Фото: iStock/bpawesome

В ходе массированных атак российские военные бьют по объектам ВСУ, где хранится западное вооружение. Об этом заявил обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«Российская армия усилила свои атаки, достигая и военных объектов, где хранилось различное западное вооружение», — заявил Леройс.

Он отметил, что стратегия ВС РФ ведения интенсивных боевых действий сильно нарушила структуру украинских войск ВСУ и сильно истощила оборонительный арсенал Украины.

По словам Леройса, прекращение США поддержки Украины и острая нехватка ПВО приведет Киев к сильнейшему ухудшению ситуации, так как украинская столица станет более уязвимой для российских ракет.

Таким образом, эксперт уверен, что украинское руководство уже не сможет переломить ситуацию на поле боя, что неминуемо приближает Украину к поражению.

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В Госдуме отчитались о «выбивании страйков» и сожжении «леопердов» на СВО
Депутат ГД Иванов сообщил о «выбивании страйков» и сожжении «леопердов» на СВО
12 января 2024, 12:38

Фото: iStock/aapsky

Депутат Госдумы Максим Иванов назвал уничтожение западной техники ВСУ российскими военными «выбиванием страйков» и сожжением «леопердов». Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Также депутат подчеркнул, что за уничтожение «леопердов» солдаты ВС РФ получают денежное вознаграждение. Поощряют военных за подвиги и уральские промышленники. Днём ранее в Центральном Доме Российской Армии прошла церемония вручения премий десантникам.

Иванов подчеркнул, что солдаты продолжат уничтожать поставленную украинской армии западную технику.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис сообщил, что трёхнедельные успешные удары ВС России по военным объектам на Украине повергли в шок представителей стран НАТО. Ракетные обстрелы российской армии свели на нет все усилия Североатлантического альянса по укреплению противовоздушной обороны Украины.

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В Калужской области обнаружен упавший БПЛА, летевший в сторону Москвы
12 января 2024, 11:58

Фото: iStock/yucelyilmaz

Возле трассы М-3 в Калужской области обнаружен упавший украинский беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, упавший дрон самолётного типа треугольной формы обнаружен около 16.00 примерно в семи метрах от проезжей части. Его крылья были повреждены, однако корпус остался целым. По предварительным данным, он мог быть задействован в атаке на город, которая произошла накануне, 11 января.

Еще через несколько часов на этой же трассе, но на другой стороне был обнаружен еще один беспилотник, который, предварительно, летел в сторону Брянска. Предполагается, что оба вражеских дрона упали во время утренней атаки на Калужскую область.

Напомним, 11 января днем губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщал, что над техническим сооружением насосной станции произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения. При этом, по словам главы Калужской области, возгорания после взрыва не последовало. Пострадавших также нет.

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#всу
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В НАТО шокированы ударами России по Украине
Аналитик Меркурис: удары ВС РФ по объектам на Украине шокировали НАТО
12 января 2024, 11:09

Фото: iStock/Michele Ursi

В НАТО были шокированы массированными ударами российской армии по военным объектам на Украине. Об этом в эфире YouTube-канала The Duran сообщил британский аналитик Александр Меркурис.
Он подчеркнул, что за последние три недели ВС РФ нанести три серии крупных авиаударов по украинским военным объектам. Такие масштабы разрушений вызвали шок в Североатлантическом альянсе.

Меркурис добавил, что страны НАТО передали Украине свыше трети своих зенитных ракет и лучшие радары, чтобы укрепить противовоздушную оборону страны. Однако удары со стороны России были намного сильнее, что свело на нет все усилия альянса.

В завершение аналитик подчеркнул, что после этой серии ударов президент Украины Владимир Зеленский признал практически полное истощение украинской системы ПВО.

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#украина
#россия
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#обстрел
#вс рф
#всу
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В Киеве опровергли мобилизацию инвалидов
Депутат Рады Вениславский: мобилизации инвалидов не будет в новой версии закона
12 января 2024, 10:16

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В новой редакции закона о мобилизации не будет фигурировать мобилизация инвалидов. Об этом сообщил народный депутат Украины и член комитета по вопросам национальной безопасности Верховной рады Фёдор Вениславский.
Он отметил, что новая редакция законопроекта будет содержать ряд изменений. В частности, в ней будет отсутствовать возможность нарушения прав человека посредством мобилизации инвалидов. Также будут введены ограничения для местных властей, которые не смогут действовать, исходя из своих интересов в вопросах мобилизации.

Днём ранее министр обороны Украины Рустем Умеров сообщал, что новая редакция законопроекта о мобилизации уже готова. В ней учтены все замечания, которые были даны в конце декабря. При этом Верховная рада отозвала этот законопроект на доработку.

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#военные
#всу
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«Полный крах»: В Британии уверены, что удары ВС РФ разрушат украинские ПВО
DE: Российские удары могут полностью разрушить украинскую систему ПВО
12 января 2024, 09:29

Фото: iStock/e-crow

Массированные удары российской армии могут привести к полному краху украинской системы ПВО, об этом пишет британское издание The Daily Express.
«Украинская ПВО сталкивается с угрозой полного краха вследствие того, что Россия увеличила интенсивность своих воздушных атак с применением целого ряда ракет и беспилотников», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

В DE также отметили, что российские военные начали применять новую тактику, направленную на использование уязвимых мест ситсемы противовоздушной обороны ВСУ. ВС РФ также успешно используют тот факт, что ПВО ВСУ просто не способны отражать массовые атаки артиллерии и беспилотников.

К тому же, напомнили в издании, современная российская техника стала более монёвренной и незамтеной, ликивдировать её стало крайне сложной задачей.

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#всу
#вс рф
#пво
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