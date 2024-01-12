Шойгу поручил нарастить и модернизировать производство высокоточных боеприпасов

Фото: сайт Кремля
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу поручил нарастить производство высокоточных боеприпасов, а также модернизировать обычные до высокоточных. Об этом сообщает оборонное ведомство России.
Согласно сообщению, Шойгу поставил задачу наращивать производство высокоточных боеприпасов. Он также поручил перевести отдельную линейку боеприпасов из обычных в категорию высокоточных. По словам министра, обычных боеприпасов в России имеется достаточное количество.
Ранее сообщалось, что Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа корпорацией «Тактическое ракетное вооружение». По словам министра, в настоящее время система унифицированных высокоточных помехозащищённых боеприпасов находится на завершающей стадии испытаний.
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«Есть успешный опыт и есть хорошие результаты. Необходимо эту работу наращивать. Сегодня основная боевая работа проводится не по площадям, а по конкретным целям», - отметил Шойгу.
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Элина Позднякова