В ВСУ заявили о невозможности ведения боевых действий с российскими силами

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Украинский солдат в интервью The Telegraph признался, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут вступить в бой с российскими войсками из-за нехватки боеприпасов.
«Нет смысла идти в бой, если у нас нет достаточного количества боеприпасов. Дело не в том, что мы потеряли дух. Просто у нас нет средств для борьбы», – заявил один из бойцов ВСУ.
По его словам, если такая ситуация сохранится на еще несколько лет, то это будет «катастрофой: нас либо кончатся люди, либо все просто уедут из страны».
Ранее в США заявили, что Киев испытывает нехватку боеприпасов.
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Александр Климов