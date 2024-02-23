Welt: ВСУ теряют территорию из-за критической нехватки боеприпасов.

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Украинские военнослужащие оставляют некоторые территории из-за критической нехватки боеприпасов. Об этом немецкому телеканалу Welt после общения с украинскими военными рассказал журналист Штеффен Шварцкопф.
По его словам, ВСУ необходимо определиться как именно город и регион они будут защищать, чтобы все силы отправить туда. При этом, выбрать территорию, которую будут готовы потерять в ходе боевых действий.
Шварцкопф уточнил, что ситуация у ВСУ неприятная. Они вынуждены отказываться от нападений ради экономии снарядов и ресурсов. Их ситуацию еще усугубляет постоянное продвижение российской армии.
Журналист сказал в беседе с немецким телеканалом, что ВС России не испытывают недостатка в оружии, что было наглядно видно на территории Авдеевки.
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Шварцкопф уточнил, что ситуация у ВСУ неприятная. Они вынуждены отказываться от нападений ради экономии снарядов и ресурсов. Их ситуацию еще усугубляет постоянное продвижение российской армии.
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Дана Игумнова