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Шойгу проинспектировал производство управляемых ракет на предприятии в Дубне

18 января 2024, 15:19
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в «Государственном машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» в подмосковной Дубне. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.
Шойгу проинспектировал производственные цеха, понаблюдал за процессом разработки, производства и модернизации управляемых ракет различных классов. Гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий составляет 250 км. Министр потребовал увеличить дальность до 300 км и более.

Гендиректор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 км. При этом удалось удешевить ракету и в два раза увеличить её мощность.

«Боевая часть этой ракеты теперь составляет 800 кг, а была 450 кг», – сказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению Юрий Грехов.
«Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве. У нас каждый день идёт расход, каждый день поражение. Точно так же должно всё быть организовано на производстве», – подчеркнул Шойгу.
Богатиков также доложил, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала спецоперации объёмы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в несколько раз.

На предприятии удвоили численность рабочего персонала, закупили новое технологическое оборудование, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены. Всё это позволило выйти на круглосуточный рабочий график и выполнить задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения.

Министру представили крылатые ракеты класса «воздух – земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.

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На Украине мужчин призывного возраста отказываются лечить без справки из военкомата
18 января 2024, 15:45

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине в некоторых областях перестали оказывать медицинскую помощь без предоставления справки из военкомата. Об этом пишет украинское издание «Страна» местных жителей.
Согласно сообщению, для того, чтобы планово лечь в государственную больницу мужчины призывного возраста помимо основных документов должны предоставить справку из военкомата. При отсутствии подобной справки администрации больниц под любым предлогом пытаются отказать в госпитализации, например, ссылаются на отсутствие мест в лечебном утверждении.

Подобные случаи зафиксированы в Ивано-Франковской, Харьковской, Тернопольской, Киевской и Сумской областях Украины.

Теперь граждане Украины не хотят рисковать и стараются обращаться за медицинской помощью в частные клиники. Там никаких справок не требуется. Из-за этого сильно выросла нагрузка на частные стационары.

Однако сами врачи опровергают информацию о том, что военные билеты требуют даже при походе в поликлинику.

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Филиппо назвал безумием поставлять Украине Caesar, когда она проигрывает
18 января 2024, 15:37

Фото: iStock/NiseriN

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что обещанные Францией Украине новые гаубицы Caesar, которые обойдутся Парижу практически в 390 миллионов евро, в тот момент, когда Киев проигрывает и даже Вашингтон отказывается от поставок вооружений является безумием.
По словам Филиппо, Франции стоит прекратить совершать такие неразумные действия. Политик добавил, что власти Франции говорят о нехватке средств для пенсионеров и больных, но при этом собираются оказывать дорогостоящую помощь Киеву. Филиппо подчеркнул, что сегодня необходимо выбирать мир вместо разрушения своего государства.

Ранее сообщалось, что задержка с отправкой зенитного ракетного комплекса NASAMS, который был обещан Украине Канадой, связана с необходимостью заключения соглашения о продаже вооружения между правительствами США и Украины.

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В ГУР Украины признали прогресс РФ в производстве оружия
Скибицкий заявил, что Россия прогрессирует в производстве оружия
18 января 2024, 14:42

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

Россия явно прогрессирует в производстве вооружения. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, выступая в Давосе, и привел в пример модернизированную ракету Х-101.
«Враг учится, учится довольно таки быстро. Я вам просто приведу пример: крылатые ракеты Х-101 - совсем другие, чем те, что применяли в 2022 году», - заявил Скибицкий.

Он объяснил, что обновленные российские ракеты оснащены активной системой радиоэлектронной борьбы, защитой, а также тепловыми пушками.

Что же касаемо украинского оружия, Скибицкий ранее признавал, что всё высокоточное оружие, имеющееся в распоряжении украинских военных, произведено на Западе. По словам главы ГУР, большинство артиллерийских снарядов для орудий калибра НАТО (155 миллиметров) также произведены за рубежом.

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Армия России ликвидировала в Харькове иностранных кураторов РДК*
Подпольщик: ВС РФ ликвидировали в Харькове иностранных кураторов РДК*
18 января 2024, 14:19

Фото: iStock/zim286

При российском ударе 16 января по зданию в Харькове, где находились иностранные наемники, также ликвидированы кураторы «Русского добровольческого корпуса»*, члены которого нападали на Брянскую и Белгородскую области в 2023 году. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных подпольщиков.
Напомним, 16 января армия России нанесла высокоточный удар по зданию в Харькове, где находились иностранные наёмники, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ. В результате российского удара здание было полностью уничтожено. По информации Минобороны РФ, было ликвидировано порядка 60 боевиков, еще 20 получили ранения.

«Народ там крутился иностранный, и французскую речь слышали. Сколько было во время удара французов — нам точно не известно. Но там, однозначно, были те, кто курирует РДК*. Они иностранцы», — передает РИА Новости слова Лебедева.

Он также отметил, что на улице, где было уничтожено здание с иностранными наёмниками, располагается и военкомат.

По информации издания, РДК* входит в состав украинского националистического диверсионного подразделения «Кракен», которое сформировали главари полка «Азов»* и ГУР Украины. Именно члены РДК* в 2023 году вторгались на территорию Брянской и Белгородской областей. При этом движение поддерживается украинскими властями.

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* Запрещенная в России террористическая организация.
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В Петербурге назвали цель атаки украинских беспилотников
Совладелец нефтяного терминала в Петербурге Скигин назвал его целью атаки БПЛА
18 января 2024, 14:16

Фото: istock / rancho_runner

Целью атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Санкт-Петербург стал нефтяной терминал. Об этом заявил совладелец Петербургского нефтяного терминала Михаил Скигин в беседе с «Коммерсантом».
Скигин выразил благодарность Министерству обороны РФ и президенту страны Владимиру Путину за быструю работу системы противовоздушной обороны, которая успешно перехватила беспилотник.

Отмечается, что эта атака ВСУ дроном Ленинградской области стала первой с начала спецоперации. По данным Минобороны, средства ПВО успешно сбили дрон примерно в 01:30 мск.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что власти города и области постоянно контактируют с силовиками. Идет следствие.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Украинский снаряд попал в крышу детского сада в Донецке
Мэр Кулемзин: украинский снаряд попал в крышу здания детсада в Донецке
18 января 2024, 12:47

Фото: istock / frantic00

Снаряд ВСУ попал в детский сад во время обстрела Петровского района Донецка. Об этом сообщил

«При обстреле Петровского района зафиксировано прямое попадание в кровлю детского сада №150», — сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.
Он также добавил, что обстрел продолжается.

По данным представительства Донецкой народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинская армия открыла огонь по Петровскому району в 9:50, выпустив два снаряда натовского калибра 155 миллиметров.

До этого стало известно, что бойцам ВСУ в рацион включили экспериментальный наркотик ибогаин. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#обстрел
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Британский историк Фергюсон назвал сроки решающего прорыва России на Украине
Историк Фергюсон: Россия совершит решающий прорыв на Украине в 2024 году
18 января 2024, 12:29

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские войска совершат решающий прорыв на Украине в нынешнем году. Об этом заявил британский учёный-историк Нил Фергюсон.
В интервью немецкому изданию Die Welt он напомнил историю прошлых войн, которые вела Российская Империя и Советский Союз. Историк отметил, что многие на Западе не хотят верить в развитие такого сценария, так как забыли уроки прошлого.

«Русские обычно неважно себя проявляют в первой половине вооружённого конфликта, зато во второй половине они побеждают», — сказал Фергюсон.

Он также добавил, что в результате победы России от Украины останется только «огрызок». Она не сможет восстановить разрушенную войной экономику, так как никто не захочет инвестировать в неё деньги, считает учёный. Кроме того, помощь Киеву со стороны его главного союзника США ослабевает, так как Штаты сами сейчас переживают период упадка. Фергюсон считает, что Европе надлежит консолидироваться и брать на себя большую ответственность в решении глобальных вопросов, так как на поддержку Америки больше рассчитывать не приходится.

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СК предъявил заочные обвинения 68 иностранцам, участвующим в СВО на стороне ВСУ
18 января 2024, 12:02

Фото: iStock/Mariia Kokorina

68 иностранным гражданам, которые принимают участие в спецоперации на стороне Вооружённых сил Украины, предъявили заочные обвинения, об этом сообщили в Следственном комитете РФ по итогам совещания в Луганске.
«В рамках уголовного дела о наемничестве следствием получены материалы, на основании которых заочно предъявлено обвинение еще 68 иностранцам из 7 государств», — говорится в сообщении ведомства.

В Следственном комитете подчеркнули, что в настоящий момент проводится расследование по делам 591 иностранных граждан из 46 стран. Уточняется, что большинство из них - граждане Соединённых Штатов, Канады, Грузии, Израиля, Британии, Германии, Литвы и Латвии.

Напомним, 17 января стало известно, что британский наёмник Эйден Аслин, приговорённый к смертной казни в ДНР, вернулся в зону специальной военной операции.

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#следственный комитет
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Солдатам ВСУ в рацион включили экспериментальный наркотик ибогаин
18 января 2024, 11:00

Фото: istockphoto/PeopleImages

На Украине военнослужащие, кроме воды и сухого пайка, начали получать в рационе новый экспериментальный наркотик ибогаин. Глава американской некоммерческой организации (НКО) «Многопрофильная ассоциация исследований психоделиков» Рик Доблин собирает средства на доставку препарата из Африки.
Об этом сообщает американский новостной портал Intercept. О сборе средств на эти цели руководитель НКО заявлял в средствах массовой информации и в своих социальных сетях. Ибогаин доставляется на Украину для завершения процесса военных исследований, пишут авторы материала.

Для того, чтобы запустить проект, на территорию Незалежной прибыл Дейн Бил, глава компании IboGrow, производящей наркотик. Благодаря письму от главного штатного психолога ВСУ Алексея Скиртача, руководитель полу-фармацевтической фирмы прошёл через таможню с запрещёнными веществами, говорится в публикации.

В письме Скиртач пишет, что по инициативе Доблина он связался с ибогаиновой компанией IboGrow, которая обязалась снабжать препаратом украинские госпитали для ветеранов и украинскую армию. По данным авторов статьи, ибогаин используется как средство для лечения черепно-мозговых травм, а также при экспериментальном применении микродоз при выгорании на поле боя и для повышения работоспособности, то есть в качестве нейростимулятора, которые запрещены во всём цивилизованном мире.

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