Шойгу проинспектировал производство управляемых ракет на предприятии в Дубне

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр обороны Сергей Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа в «Государственном машиностроительном конструкторском бюро «Радуга» имени А.Я. Березняка» в подмосковной Дубне. Об этом сообщается в телеграм-канале военного ведомства.
Шойгу проинспектировал производственные цеха, понаблюдал за процессом разработки, производства и модернизации управляемых ракет различных классов. Гендиректор ГосМКБ «Радуга» Сергей Богатиков доложил, что дальность одного из изделий составляет 250 км. Министр потребовал увеличить дальность до 300 км и более.
Гендиректор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 км. При этом удалось удешевить ракету и в два раза увеличить её мощность.
На предприятии удвоили численность рабочего персонала, закупили новое технологическое оборудование, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены. Всё это позволило выйти на круглосуточный рабочий график и выполнить задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения.
Министру представили крылатые ракеты класса «воздух – земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.
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Гендиректор корпорации АО «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов рассказал, что уже испытано новое изделие с дальностью 310 км. При этом удалось удешевить ракету и в два раза увеличить её мощность.
«Боевая часть этой ракеты теперь составляет 800 кг, а была 450 кг», – сказал заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами по вооружению Юрий Грехов.
«Надо теперь сделать так, чтобы таких ракет было в достаточном количестве. У нас каждый день идёт расход, каждый день поражение. Точно так же должно всё быть организовано на производстве», – подчеркнул Шойгу.Богатиков также доложил, что предприятие полностью выполнило гособоронзаказ за 2023 год, а с начала спецоперации объёмы выпуска высокоточных средств поражения увеличены в несколько раз.
На предприятии удвоили численность рабочего персонала, закупили новое технологическое оборудование, увеличили производственные площади, а также установили 12-часовые смены. Всё это позволило выйти на круглосуточный рабочий график и выполнить задачу по кратному увеличению выпуска высокоточных средств поражения.
Министру представили крылатые ракеты класса «воздух – земля», противорадиолокационные и противокорабельные ракеты, перспективные образцы управляемого ракетного вооружения.
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Лора Луганская