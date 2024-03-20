Шойгу раскрыл потери ВСУ в зоне СВО с начала 2024 года

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Потери украинской армии с начала текущего года превысили 71 тысячу человек. Об этом на заседании коллегии Минобороны РФ рассказал министр обороны Сергей Шойгу.
«Потери ВСУ в зоне спецоперации с начала года превысили 71 тыс. человек и 11 тыс. единиц вооружения», — заявил Шойгу.
Он отметил, что данная цифра в три раза превышает потери украинской армии за аналогичный период 2023 года.
Шойгу подчеркнул, что армия России и далее продолжит улучшать достигнутые успехи, а также наращивать огневое воздействие на объектыВСУ.
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