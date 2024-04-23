Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации

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С начала проведения российской спецоперации Украина потеряла порядка 500 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ.
«Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения», — заявил Шойгу.
Он также добавил, что предприятия российского ОПК значительно нарастили свои мощности, что позитивно отразилось на обстановке в зоне спецоперации.
Шойгу подчеркнул, что армия России панирует наносить ещё больше ударов по вражеским центрам логистики, а также базам хранения иностранного вооружения и техники.
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