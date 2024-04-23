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Шойгу раскрыл потери ВСУ с начала спецоперации

Шойгу: Всего с начала СВО потери ВСУ составили почти полмиллиона военных
23 апреля 2024, 13:41
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

С начала проведения российской спецоперации Украина потеряла порядка 500 тысяч военных. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии МО РФ.
«Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих. Киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении, подготовленном натовскими инструкторами. Наши военнослужащие развеяли миф о превосходстве западного вооружения», — заявил Шойгу.

Он также добавил, что предприятия российского ОПК значительно нарастили свои мощности, что позитивно отразилось на обстановке в зоне спецоперации.



Шойгу подчеркнул, что армия России панирует наносить ещё больше ударов по вражеским центрам логистики, а также базам хранения иностранного вооружения и техники.

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Российские военные хоронят тела иностранных наёмников, брошенные ВСУ
Кимаковский: Российские бойцы хоронят брошенные ВСУ тела наёмников
23 апреля 2024, 13:23

Фото: iStock/Grzegorz Sulkowski

Военнослужащие ВСУ бросают тела погибших иностранных наёмников на поле боя, поэтому бойцам ВС РФ приходится их хоронить. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Украинские военные, если и забирают тела (погибших на линии боевого соприкосновения – ред), то преимущественно украинцев. Как показала практика, таскать на себе наемников и без того в непростой обстановке никто не хочет. Если тела сослуживцев возвращают родным, то наемников передавать некому», — сказал Климаковский в интервью ТАСС.

По его словам, оставленные на поле боя тела иностранных наёмников приходится хоронить российским бойцам.

Однако он уточнил, что украинские бойцы стараются оставлять тела погибших наёмников без опознавательных предметов. Тем не менее рядом с ними можно иногда найти личные вещи или документы, и даже пластиковые карты. Порой попадаются жетоны или браслеты с личными данными наёмников.

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Шойгу анонсировал удары ВС РФ по базам хранения натовского оружия
Шойгу: ВС РФ повысят интенсивность ударов по базам хранения западного оружия
23 апреля 2024, 13:19

Фото: сайт Кремля

Российская армия повысит интенсивность ударов по логистическим центрам и базам хранения западного оружия на Украине. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседании коллегии военного ведомства.
Также министр сообщил, что ВС РФ владеют инициативой практически на всей линии фронта. ВС РФ вытесняют противника с занимаемых им рубежей.

Кроме того, Шойгу сообщил, что на боевое дежурство в течение текущего года поступят новые комплексы: С-400, С-300В4, «Бук-М3», «Тор-М2У» и РЛС.

Прежде Шойгу предрек Парижу проблемы из-за отправки войск на Украину. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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На Украине сообщили о взрывах в Днепропетровске после ракетного удара
23 апреля 2024, 13:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

В украинском Днепропетровске прогремела серия взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное. Новости».
Информацию о ЧП на юго-востоке Украины также подтверждает военный корреспондент Юрий Котенок. В своем телеграм-канале он сообщил, что в Днепропетровске прогремел взрыв после ракетного прилета.

Также сообщается о громких взрывах в части Запорожья.

Ранее стало известно об объявлении воздушной тревоги в нескольких областях Украины. В настоящее время Минобороны РФ не комментировало информацию об атаке.

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«Катастрофа»: полковник Литовкин рассказал, чего ожидать в зоне СВО в 2024 году
Военэксперт Литовкин: контрнаступление ВСУ в 2024 закончится катастрофой
23 апреля 2024, 13:02

Фото: iStock/Zeferli

Украина готовится к контрнаступлению с новым оружием, которое европейские страны планируют передать ВСУ в рамках очередного пакета помощи. Об этом заявил эксперт общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, член Совета по правам человека при президенте РФ Александр Ионов в беседе с Ura.ru. Напомним, прошлое наступление ВСУ, по оценке мирового сообщества, закончилось провалом.
О том, каковы шансы на проведение очередной военной кампании у Украины на этот раз, и какое преимущество есть у России, в беседе с «Радио 1» рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Я думаю им (ВСУ – прим.ред) бессмысленно наступать. Почему их контрнаступление в прошлом году закончилось катастрофой? Во-первых, потому что оно проводилось под руководством натовских генералов, по натовскими инструкциям и наставлениям. НАТО никогда не воевала с государством, которое имеет армию по мощи НАТО. Во-вторых, натовцы никогда не преодолевали глубоко эшелонированную оборону и широкомасштабные минные поля, которые выстроены ВС РФ вдоль линии обороны», – пояснил Литовкин.

Генерал ВСУ назвал направление, где Украина потеряла лучших военных
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Он также напомнил, что НАТО всегда воевала, когда имела преимущество в воздухе.

«Стоит вспомнить Югославию, Ливию, Сирию, Ирак и Афганистан. Они наносили удары с воздуха, томагавками, бомбами, авиационными ракетами и только потом переходили к действиям на земле. У Украины не было авиации, не было подавляющего господства в воздухе. Поэтому их армия была открыта для наших ударов авиационных и ракетных. Именно поэтому мы «наколотили» 166 тысяч человек и десятки тысяч единиц боевой техники, включая танки, артиллерийские орудия, бронетранспортеры, беспилотники и т.д.», – заявил эксперт.

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По его словам, ВСУ бросали в наступление людей, не обеспечивая из защитой с воздуха. Для украинского командования войска были мясом, оттуда пошло понятие «мясные штурмы». Рассуждая о том, какими будут результаты анонсированного контрнаступление ВСУ в этом году, Литовкин заявил, что они станут катастрофичными.
«Сегодня у Украины тоже нет авиации, поэтому это будет повторением того, что было в прошлом году, такая же катастрофа. Я думаю, что бессмысленно говорить об украинском контрнаступлении», – выразил уверенность эксперт.

Он также объяснил, что разговоры о контрнаступлении Украины нужны им для того, чтобы поднять настроение в рядах ВСУ или чтобы выбить деньги из спонсоров или кураторов, однако реальной возможности для его осуществления у них нет, заключил Литовкин.

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RT показал подавление российскими бойцами миномётной секции ВСУ под Работино
23 апреля 2024, 12:39

Фото: istockphoto/NiseriN

Бойцы 1430-го полка Вооружённых сил России подавляют миномётную секцию украинских войск в районе села Работино на Запорожском направлении. Они сделали это, используя самоходную артиллерийскую установку (САУ) Д-30.
Слаженную работу российских артиллеристов показал военный корреспондент RT Влад Андрица. Он также рассказал, что со своих позиций российские военные прицельно работают по пехоте и военной технике украинских вооружённых сил. Беспокоят только беспилотники ВСУ.

Командир орудия с позывным Кремль рассказал, что солдаты его подразделения покидают ходы сообщения только в ветренную погоду, когда количество летающих дронов заметно уменьшается. В остальное время приходится передвигаться только по окопам и постоянно носить бронежилеты, добавил российский боец. Он отметил, что ежедневно над позициями летают пять-шесть БПЛА противника, сменяя друг друга.






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#всу
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ФСБ предотвратила теракт в Брянске
ФСБ задержала в Брянске сторонника украинских националистов, готовившего теракт
23 апреля 2024, 11:58

Фото: istockphoto/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ в Брянске предотвратили теракт, готовившийся сторонником украинских националистов. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что ФСБ задержала в Брянске гражданина РФ, который исповедовал украинскую националистическую идеологию. Он по заданию представителей запрещенной в нашей стране террористической организации принимал участие в подготовке диверсионно-террористического акта.

У мужчины изъяли самодельное взрывное устройство. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 205.1 (содействие террористической деятельности) и ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

Ранее сотрудники ФСБ ликвидировали террориста, планировавшего нападение на синагогу Федерации еврейских общин России «Даркей Шалом» в столичном районе Отрадное. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#уголовное фсб
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#рф
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Экс-депутат Рады прокомментировал сообщения об аресте Залужного
Царев: информация об аресте Залужного СБУ поступает с Украины
23 апреля 2024, 11:57

Бывшего главнокомандующего Валерия Залужного задержала Служба безопасности Украины (СБУ), сообщил экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в своем Telegram-канале.
«По информации из Украины, после отказа Залужного принять пост посла в Великобритании месяц назад, СБУ задержала его, и сейчас бывший главнокомандующий находится под усиленной охраной», — написал Царев.
По словам Царева, офис президента Владимира Зеленского пытается добиться согласия от экс-главнокомандующего на работу в Лондоне и отказа от президентских амбиций. Он добавил, что достоверность поступающей информации сложно проверить, однако есть два факта: Залужный пропал из публичного пространства, а новый посол в Лондоне так и не появился.

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#офис
#сбу
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Захарова обвинила Зеленского в вымарывании украинцев
23 апреля 2024, 11:43

Фото: Совет Федерации

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение о процессе вымарывания украинцев со стороны западных элит и президента Украины Владимира Зеленского.
В своем заявлении в Telegram-канале она отметила, что в правящих кругах Украины не было представителей украинского народа на протяжении многих лет. Захарова указала, что вместо этого властью управляли те, кто не имел исторических связей с Украиной, а различные маргиналы с чубами приукрашивали обстановку, преподнося себя как защитников украинской независимости.

По словам Захаровой, в настоящее время Зеленский, находясь под влиянием Вашингтона, привлекает последних оставшихся украинцев, чтобы подчинить их себе.

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#telegram
#зеленский
#захарова
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МВД РФ предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников
23 апреля 2024, 11:39

Фото: iStock/NatureNow

МВД России предложило оборудовать укрытиями от беспилотников детские лагеря и места массового пребывания детей. Об этом сообщила замначальника управления главного управления МВД РФ по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ Светлана Ушакова.
«С учетом возрастающих рисков травмирования детей беспилотными летательными аппаратами, конечно же, необходимо в местах их массового пребывания оборудовать соответствующие безопасные укрытия и проработать как с организаторами, так и персоналом, маршруты безопасного передвижения детей», — сказала она.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее в ЛНР задержали гражданина Украины по подозрению в шпионаже. Он собирал и передавал сведения о местонахождении военных частей России с целью оказания помощи украинским вооруженным формированиям, а также фиксировал видео с передвижением российской военной техники в зоне военных действий. Его девушка помогала ему передавать секретную информацию ВСУ через телеграм-каналы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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