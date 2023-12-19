Шойгу раскрыл, сколько военных получили звание Героя России за время СВО

Фото: сайт Кремля
Звание Героя России получили 272 российских военнослужащих за время специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
Он отметил, что всего государственных наград были удостоены 320 тысяч солдат. Из них 272 получили звания Героя России.
Также в ходе заседания министр раскрыл реальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала проведения Россией спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Сергей Шойгу принимает участие в расширенном заседании Министерства обороны РФ, в рамках которого президент Владимир Путин проведёт церемонию награждения Героев России.
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Также в ходе заседания министр раскрыл реальные потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) с начала проведения Россией спецоперации. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова