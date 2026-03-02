Силы ПВО ночью сбили 172 БПЛА ВСУ над регионами РФ
За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 172 БПЛА над регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Шестьдесят семь — над акваторией Черного моря, шестьдесят шесть — в Краснодарском крае, двадцать три — над Крымом, восемь — над акваторией Азовского моря, четыре — над Белгородской областью, три — над Курской областью и один — над Астраханской областью.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно уничтожают дроны противника.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
