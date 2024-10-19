В Кремле отреагировали на готовность ФРГ обсудить с Путиным ситуацию на Украине

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский лидер был и остается открыт к диалогу по урегулированию на Украине. Об этом информирует ТАСС.
Официальный представитель Кремля упомянул об этом, комментируя слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о готовности к диалогу с Путиным. По словам Пескова, готовность Шольца обсуждать с главой российского государства урегулирование украинского противостояния — это важный сигнал.
Пресс-секретарь также назвал бесперспективной позицию других государств об отказе от диалога с Россией.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Пресс-секретарь также назвал бесперспективной позицию других государств об отказе от диалога с Россией.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова