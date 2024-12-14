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Сбитый у Херсона летчик использовал иностранные средства поражения, сообщают Воздушные силы ВСУ в Telegram-канале. Уточняется, что молодой пилот служил в 299-й бригаде тактической авиации.
«Пилоты тактической авиации Воздушных сил работают на грани возможностей, используя все средства поражения иностранного производства», — сказано в публикации.О каких средствах поражения говорится — неизвестно. Также скрыто название сбитого самолета.
Днем, 14 декабря, стало известно, что севернее Херсона противовоздушная оборона сбила украинский самолет. Он пытался атаковать левый берег Днепра ракетами, уточнили в пресс-службе главы Херсонской области Владимира Сальдо.
Херсонская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года в результате референдума. Киевский режим атакует субъект, не признав итоги голосования.
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Никита Кротов